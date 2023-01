Yash Kgf 2 star actor now will be seen Ramayana Movie Hrithik : टॉलीवूडचा स्टार अभिनेता यश हा त्याच्या केजीएफमुळे चर्चेत आला होता. त्याच्या या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर तुफान यश मिळवलं. बॉलीवूडच्या चित्रपटांना दणका देणाऱ्या केजीएफच्या यशची वेगळी बातमी आता समोर आली आहे. तो बॉलीवूडच्या बिग बजेट चित्रपटांमध्ये दिसणार असल्याची चर्चा आहे.

ह्रतिक बॉलीवूडचा सर्वाधिक लोकप्रिय असणारा चेहरा आहे. त्याच्या लूक्स आणि डान्सची चर्चा होत असते. ह्रतिक हा गेल्या काही महिन्यांपासून मोठ्या बिग बजेट चित्रपटाच्या शोधात आहे. त्याच्या विक्रम वेधा चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक नितेश तिवारी आणि मधु घंटेना हे रामायणावर आधारित चित्रपटाची निर्मिती कऱणार असल्याची चर्चा सुरु आहे.

दुसरीकडे कन्नड अभिनेता यश हा त्याच्या प्रभावी भूमिकेसाठी ओळखला जाणारा अभिनेता आहे. त्याच्या केजीएफला मिळालेला प्रतिसादच सर्व काही सांगून जातो. आता तो रामाय़णावर आधारित चित्रपटामध्ये चक्क रावणाच्या भूमिकेत दिसणार असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे. त्याच्या अगोदर ही भूमिका ह्रतिक करणार असल्याची चर्चा होती. आता दोघांपैकी कुणाच्या वाट्याला ही भूमिका येणार याची चाहत्यांना उत्सुकता आहे.

२०२२ मधील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट म्हणून केजीएफचे नाव घेता येईल. त्याच्या दुसऱ्या भागाला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. निर्मात्यांनी त्या भूमिकेसाठी यशला विचारणा केल्याचे सांगितले जात आहे. यशनं देखील आपल्याला ही भूमिका करण्यास आपल्याला आवडेल असे सांगितल्याची चर्चा आहे. यश सध्या वेगवेगळया स्क्रिप्ट ऐकण्यात व्यस्त असल्याची माहिती आहे.

असंही म्हटलं जातंय की, यश हा त्या रामायणावर आधारित चित्रपटाच्या प्री व्हिज्युलायझेशनवर खुश आहे. त्यामुळे त्याला जेव्हा त्या भूमिकेसाठी विचारल्यानंतर दिलेलं उत्तर चर्चेत आलं आहे. या चित्रपटामध्ये भगवान राम यांच्या भूमिकेत रणबीर कपूरचे नाव आहे. यशच्या आगामी वर्कफ्रंट विषयी सांगायचे झाल्यास त्याच्या केजीएफ या चित्रपटाचे पाच भाग येणार आहेत.

