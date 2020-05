CoronaVIrus : सब लोगोने मेरा अच्छा खयाल रखा.. शुक्रिया..!

औरंगाबाद - "मुझे बहुत ख़ुशी हुवी आज. यहा के सब लोगोने मेरा अच्छा खयाल रखा. अब मै घर जा सकुंगा, सब के साथ रह कर खाना खा सकता हू आपका शुक्रिया.. अशा भावना व्यक्त केल्या किराडपुरा येथील 22 वर्षीय कोरोनमुक्त तरुणाने त्याला आज रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली. किराडपूरा येथील पाच रुग्ण आढळून आल्यानंतर हा भाग हॉटस्पॉट ठरला होता यातील चौघांना रुग्णालयातून सुटी मिळाली पण 22 वर्षीय तरुणाचे बारा दिवसानंतरचा लाळेचा नमुना पॉझिटिव्ह आला होता. त्यामुळे 48 तासानंतर त्याच्या लाळेच्या नमुन्याची परत चाचणी करण्यात आली. HIVप्रमाणे कोरोनाचाही होतो का आरोग्यावर दूरगामी परिणाम - वाचा दुसरा आणि तिसरी चाचणी निगेटिव्ह आल्याने त्याला आज सुटी देण्यात आली. त्याला जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुंदर कुलकर्णी यांनी डिस्चार्ज कार्ड दिले. यावेळी डॉ. पद्मा बकाल, डॉ पद्मजा सराफ, डॉ कमलाकर मुदखेडकर उपस्थिती होते. जाताना त्याने सर्वांचे धन्यवाद मानले.

आतापर्यंतचे कोरोनामुक्त 23 मार्च ः 1

15 एप्रिल ः 1

18 एप्रिल ः 1

19 एप्रिल ः 5

20 एप्रिल ः 7

22+एप्रिल ः 1

24 एप्रिल ः 6

29 एप्रिल : 1

1 मे : 1

एकूण ः 24 देशात लॉकडाऊनमध्ये वाढ

कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशभरात लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन संपून व्यवहार हळू हळू सुरुळीत होतील, अशी आशा असलेल्या भारतीयांचा आज अपेक्षा भंग झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयानं देशभरातील लॉकडाऊनमध्ये दोन आठवड्यांची वाढ करण्यात येत असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळं आता 17 मे पर्यंत भारतातील लॉकडाऊन कायम राहणार आहे.



Web Title: 24 patients have been cured In Aurangabad