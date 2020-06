Coronavirus : सारी म्हणून दाखल झाले अन् निघाले पॉझिटिव्ह

औरंगाबाद : शहरात पुन्हा एकदा सारीचा (सिव्हिअरली अ‍ॅक्युट रेस्परेटरी इलनेस) आजार डोके वर काढत आहे. एकाच दिवसात तब्बल १४ रुग्ण आढळून आले आहेत. विशेष म्हणजे, १४ पैकी १३ जणांचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला आहे तर एक जण निगेटिव्ह निघाला, त्यामुळे प्रशासनासमोर नवे संकट उभे राहिले आहे. हे ही वाचा : नऊ टक्के भागात कोरोना व्यापला तरीही... शहरात कोरोनाचे एक-दोन रुग्ण आढळून येत असताना ‘सारी’च्या रुग्णांची संख्या मात्र झपाट्याने वाढत होती आणि तब्बल १६ जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर शासनाने ‘सारी’ची दखल घेतली व शहरात १३ ठिकाणी प्राथमिक उपचार केंद्र सुरू करण्यात आले. सारी व कोरोनाची लक्षणेही सारखीच असल्याने सारीची लक्षणे असले तरी रुग्णांचेही कोरोना तपासणीसाठी स्वॅब घेतले जात आहेत. काही दिवस सारीच्या रुग्णांची संख्या घटली होती; मात्र सध्या सारीचे रुग्ण वाढत आहेत. महापालिकेने दिलेल्या अहवालानुसार मंगळवारी सारीचे १४ रुग्ण आढळले. या रुग्णांची चाचणी केली असता १३ जण कोरोना पॉझिटिव्ह निघाले. आतापर्यंत सारीचे ४३१ रुग्ण आढळले आहेत. यांपैकी ४१८ रुग्णांची कोरोना चाचणी करण्यात आली. हे ही वाचा औरंगाबादेत रुग्णांचा आलेख वाढला, आज ६३ बाधित तब्बल ६० रुग्णांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले; तसेच ३४७ जणांचे अहवाल निगेटिव्ह निघाले आहेत तर १२ जणांचा अहवाल आलेला नाही. सारीचे रुग्ण वाढत असताना अशा रुग्णांचे कोरोना पॉझिटिव्ह येण्याचेही प्रमाण वाढले आहे. मंगळवारी सारीच्या तेरा रुग्णांचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला. त्या सर्वांच्या संपर्कात अनेकजण असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे. सारीमुळे आतापर्यंत 17 मृत्यू

सारीच्या आजारामुळे गेल्या सव्वादोन महिन्यांत १६ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर रुग्णसंख्या व बळीही थांबले होते. दरम्यान, मंगळवारी सारीने शहरातील आणखी एकाचा बळी घेतला. खासगी रुग्णालयात रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचे महापालिकेच्या अहवालात नमूद केले आहे. एकुण रुग्णांची संख्या ४१७ कोरोना पाठोपाठ शहरात सारीच्या (सिव्हिअरली अ‍ॅक्युट रेस्परेटरी इलनेस) रुग्णांची संख्या वाढत आहे. एकूण रुग्णांची संख्या ४१७ वर पोचली असून, त्यांपैकी ४७ रुग्ण हे कोरोना पॉझिटिव्ह निघाले असल्याचे महापालिकेच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शहरात सुरवातीला कोरोनापेक्षा सारीचे बळी अधिक गेल्याने आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला सारीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार शहरात १३ प्राथमिक आरोग्य उपचार केंद्र सुरू करण्यात आले. दरम्यान, सारीच्या रुग्णांची संख्या घटली होती. गेल्या आठवड्यापासून मात्र सारीचे रुग्ण वाढत आहेत.

