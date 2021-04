आरटीई प्रवेशासाठीचा 'ड्रॉ' लवकरच, शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची माहिती

औरंगाबाद : आरटीई प्रवेशासाठी ३० मार्चपर्यंत पालकांच्या पाल्यांची नोंदणी करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपली असून, आता जिल्हास्तरावरील कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करता प्रवेशाचा ड्रॉ ६ एप्रिलरोजी काढण्याची शक्यता असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आर्थिक दुर्बल घटकातील पालकांच्या पाल्यास शिक्षणाचा अधिकार मिळावा यासाठी मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा २००९ करण्यात आला. CoronaUpdates: मराठवाड्यात कोरोनाचे ७६ बळी, औरंगाबादेतील १९ जणांचा समावेश या कायद्याअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्यात येतो. २०१९-२० या वर्षातील प्रवेश प्रक्रियेस लकी ड्रॉ देखील कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे ऑनलाइन करण्यात आला होता. तर प्राथमिक शाळा उघडल्याच नाहीत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६०३ शाळांमधील ३६२५ जागा आहेत. त्यासाठी ११ हजार ९०५ पालकांनी अर्ज निश्चित केले आहेत. तर १ हजार ३४२ पालकांनी अर्ज भरले परंतु त्यांची निश्चिती ऑनलाइन केलेली नाही. अशी माहिती आरटीई प्रवेश समन्वयक अधिकाऱ्यांनी दिली. तर यंदा देखील इंग्रजी माध्यमासह सीबीएसई पॅटर्नच्या शाळांनाच प्रवेशासाठी पालकांनी पसंती दर्शवली असून, नामांकित शाळांसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज भरले आहेत. दरम्यान ३० मार्च पर्यंत देण्यात आलेली अर्जाची मुदत आता संपली असून, प्रवेश निश्चितीसाठी पात्र ठरणाऱ्या पाल्यांची अंतिम यादीसाठीचा ड्रॉ ६ एप्रिल रोजी काढण्यात येण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. संपादन - गणेश पिटेकर

