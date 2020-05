औरंगाबादेत सम-विषम कायम राहणार...पण कधीपर्यंत वाचा...

औरंगाबाद - कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी देशभर १७ मेपर्यंत लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. या काळात काही निर्णय शिथिल करण्याचे अधिकार राज्य शासनाने स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांनी सम-विषमनुसार किराणा दुकाने दुपारी एक वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र महापालिका प्रशासकांनी यासंदर्भात नागरिकांकडून सूचना मागविल्या होत्या. त्यानुसार शहरातील दुकाने, बाजारपेठा बंद ठेवण्याचा निर्णय महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी घेतला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने दुपारी एक वाजेपर्यंत सुरू राहतील; मात्र सध्याच्याच सम-विषम पद्धतीनेच. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा नागरिकांकडून मागविले होते अभिप्राय

गेल्या आठवड्यात व्यापारी महासंघातर्फे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांच्याकडे दुकाने सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्यावर पांडेय यांनी नागरिकांकडून अभिप्राय मागवले. असे असले तरी पोलिस आयुक्‍तांनी घेतलेला सम-विषमचा निर्णय कायम राहील, असे त्यांनी नमूद केले होते. दरम्यान, पांडेय यांनी १७ मेपर्यंत पोलिस आयुक्तांच्या आदेशानुसार शहरातील दुकाने बंद राहतील, त्यांच्या आदेशानुसार लॉकडाउनचे पालन होईल, असे आदेश काढले आहेत. सोमवारी सकाळपासून या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या क्षेत्रात हे आदेश लागू राहतील, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच पोलिस आयुक्तांनी ४ मे २०२० रोजी काढलेल्या आदेशाचा संदर्भही देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा हे बंद राहणार राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतूक

रेल्वे प्रवासी वाहतूक.

आंतरराज्य प्रवासी वाहतूक

शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण केंद्रे, शिकवणी.

आदरातिथ्य सेवा, मद्यविक्री.

सिनेमागृह, मॉल, शॉपिंग सेंटर, व्यायामशाळा, क्रीडा संकुल,

जलतरण तलाव, मनोरंजनगृहे, प्रेक्षागृहे, बार, सभागृहे,

मंगल कार्यालये, एकत्र जमावयाची ठिकाणे, सलून, स्पा.

राजकीय-सामाजिक संमेलने.

धार्मिक स्थळे-प्रार्थना स्थळे. हे सुरू राहतील ऑनलाइन शिक्षण

हद्दीबाहेरील कृषीविषयक उपक्रम.

जीवनावश्‍यक वस्तूंची दुकाने

औषधी दुकाने

