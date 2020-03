करोडी गावात बाहेरच्यांना ‘नो एंट्री’!

वाळूज - कोरोनाच्या भयाने गावागावातील नागरिक बाहेरगावाहून येणारांना गावबंदी करीत आहेत. काही ठिकाणी तर कोरोनाची एवढी धास्ती घेतलीय की, गावात येणारे रस्ते गावकऱ्यांनी दगड, काटेकुट्यांनी अडविले आहेत. औरंगाबादजवळच्या वाळूज औद्योगिक वसाहतीत वसलेल्या करोडी गावच्या ग्रामस्थांनी तर बाहेरच्यांना ‘नो एंट्री’ केली आहे.

बाहेरून कुणी गावात आले अन् त्याला कोरोनाची बाधा झालेली असली तर ती अख्ख्या गावालाही होईल, या भीतीने गावकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत. त्यासाठी ते विविध उपाययोजनाही करीत आहेत. कुणी काट्याकुट्या टाकून रस्ते अडवीत आहे, तर कुठे गावातली तरुण मंडळी दंडुके घेऊन रस्त्यारस्त्यांवर उभे ठाकले आहेत. आमच्या जिवाला धोका आहे, मग आम्ही दुसरे करणार तरी काय, असा सवालही ग्रामस्थ विचारत आहेत. त्यासाठीच करोडी गावाजवळ रस्ता अडवून गावात नो एंट्री करण्यात आली आहे. हेही वाचा : कोरोनाबद्दल साहित्यिक म्हणतात.. समाजकंटकांमुळेच ही वेळ

देशात कोरोना या विषाणूची साथ चालू असल्याने तसेच कोरोनाचा वाढता आलेख लक्षात घेता शासनाने जमावबंदी व संचारबंदी घोषित केली. मात्र, काही समाजकंटक या आदेशाची पायमल्ली करीत आहेत. लाठीचार्ज करूनही काहीजण रस्त्यांवर फिरताना दिसून येतात. यावर पर्याय म्हणून बाहेरून कुणीही गावात येऊ नये, यासाठी करोडी येथील सर्व रस्ते बंद करण्यात येऊन गावात नो एंट्री करण्यात आली आहे. तसेच गावातील नागरिकांनी कोणीही बाहेर पडू नये, सर्वांनी आपली काळजी घ्यावी, असे आवाहनही गट ग्रामपंचायत करोडी-साजापूरचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलिस पाटील व कर्मचारी यांनी केले. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा अशीही भीती

औरंगाबाद शहरात एक रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळला होता. त्यानंतर त्याचा अहवाल निगेटिव्ह आला. त्या पूर्णपणे बऱ्या झाल्या. परंतु आताही शहरात काही संशयित रुग्ण आढळून येत आहेत. जिल्हाभरातही काहीजण संशयित आढळलेले आहेत. शिवाय बाहेरगावातून अनेकजण खेड्यांकडे धाव घेत आहेत. मात्र, यातील एकाला जरी संसर्ग झालेला असेल तर गावाला त्रास होईल, या धास्तीने गावकरी असे उपाय अवलंबीत आहेत.



