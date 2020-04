औरंगाबादेत आणखी दोन कोरोना पॉझिटिव्ह, संख्या वीसवर

औरंगाबाद : औरंगाबाद शहरात आणखी दोन कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत. सातारा परिसरातील ४० वर्षीय महिला आणि हडकोच्या यादवनगर परिसरातील २९ वर्षीय तरुणाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यामुळे शहरातील रुग्णसंख्या आता २० वर गेल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुंदर कुलकर्णी यांनी सांगितले. औरंगाबाद शहरात शुक्रवारी (ता. 10) दिवसभर कोरोनाचा एकही पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळला नाही. मात्र रात्री उशिरा शहरात सातारा-देवळाई परिसरात राहणाऱ्या एका 40 वर्षीय महिलेचा आणि हडको एन -11 यादवनगर भागात राहणाऱ्या 29 वर्षीय तरुणाचा स्वॅब रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. शुक्रवारी एकही रुग्ण न आढळल्यामुळे औरंगाबादकरांना थोडा दिलासा मिळाला होता. पण सलग चौथ्या दिवशी रुग्णसंख्येत भर पडल्यामुळे आरोग्य यंत्रणेपुढील चिंचा वाढली आहे. मिनी घाटीत 75 रुग्णांची तपासणी; 57 भरती जिल्हा सामान्य रूग्णालयात (मिनी घाटी) आज 75 रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 13 जणांना कोरोनासारखी लक्षणे आढळल्याने घरातच अलगिकरणात राहण्याचा सल्ला त्यांना दिल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.सुंदर कुलकर्णी यांनी सांगितले. कोरोनाशी लढ्यात हलगर्जीपणा भोवला, दोघे निलंबित तसेच नवीन 57 जणांना रुग्णालयात भरती करण्यात आले.एकूण 57 जणांच्या लाळेचे नमुने तपासणीसाठी घाटी येथे पाठविलेले आहेत. काल आणि आजचे मिळून 42 जणांचे तपासणी अहवाल नकारात्मक आले आहेत. तेथील 72 तपासणी अहवाल येण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. सध्या एकूण 15 कोरोनाबाधित रुग्णांवर मिनी घाटीत उपचार सुरू आहेत. तर देखरेखीखाली ठेवण्यात आलेल्या रुग्णांपैकी 42 रुग्णांना त्यांच्यावर पूर्ण उपचारानंतर सुटी देण्यात आल्याचेही डॉ. कुलकर्णी म्हणाले.

Web Title: Two More CoronaVirus Positive In Aurangabad Total 20 Now