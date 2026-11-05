Kumbhephal Accident: कुंभेफळ उड्डाणपुलावर काळाचा घाला! भरधाव चारचाकीच्या धडकेत १३ वर्षीय एकुलत्या एक गौरवचा मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

-बाळासाहेब काळेकरमाड : जालन्याकडून छत्रपती संभाजीनगरच्या दिशेने भरधाव वेगाने जाणाऱ्या अज्ञात चारचाकी वाहनाने सायकलस्वार मुलाला जोराची धडक दिली. या अपघातात गौरव गोरख साळवे (वय १३, रा. कुंभेफळ) याचा मृत्यू झाला. बुधवारी (ता. ४) सायंकाळी पाचच्या सुमारास कुंभेफळ येथील उड्डाणपुलावर हा अपघात घडला. अपघातानंतर वाहनचालक घटनास्थळावरून पसार झाला..जालना–छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील कुंभेफळ उड्डाणपुलावरून गौरव सायकलने जात होता. त्याचवेळी जालन्याकडून छत्रपती संभाजीनगरकडे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या अज्ञात चारचाकी वाहनाने त्याला धडक दिली. या धडकेत गौरव गंभीर जखमी झाला. नातेवाइकांनी त्याला तातडीने घाटी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..दरम्यान, अपघातानंतर वाहनचालकाने घटनास्थळी न थांबता वाहनासह पळ काढला. याप्रकरणी करमाड पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, पसार झालेल्या वाहनाचा शोध पोलिस घेत आहेत. पोलिस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली राहुल पगारे, संतोष टिमकीकर व शाम ढवळे तपास करीत आहेत..एकुलत्या एक मुलाच्या मृत्यूने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगरगौरव हा आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा होता. त्याच्या पश्चात आई-वडील आणि दोन विवाहित बहिणी असा परिवार आहे. घरातील एकुलता एक मुलगा अपघातात गमावल्याने साळवे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेने कुंभेफळ गावासह परिसरात शोककळा पसरली असून, सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.