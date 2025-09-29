मराठवाडा

Vaijapur News : तोल गेल्याने 14 वर्षीय मुलगा पडला होनाई नदीत; अभ्यासासाठी गेला होता मित्राकडे

पुलावरून जातांना तोल जावून १४ वर्षीय मुलगा होनाई नदीत पडून गेला वाहून.
सकाळ वृत्तसेवा
- किशोर साळुंके

वैजापूर - पुलावरून जातांना तोल जावून १४ वर्षीय मुलगा होनाई नदीत पडून वाहून गेला. ही घटना सोमवारी (२९) दुपारी तालुक्यातील कविटखेडा येथे घडली. स्थानिकांनी सहा तास शोध घेवूनही पाण्यात पडलेला मुलगा मिळून आलेला नाही. गावातील सहका-यांसह अभ्यास करण्यासाठी तो बोलठाणला गेला होता. तेथून परततांना ही घटना घडली आहे. या घटनेमुळे गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

