Georai News : फार्मर आयडी नसल्याने अडकले गेवराईतील सोळा हजार शेतक-यांचे अतिवृष्टीचे अनुदान; सवा लाख शेतक-यांचे झाले होते नुकसान

गेवराई (जि. बीड) - मागील महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने खरिप पिकाचे मोठे नुकसान झाले. ऐन हाता तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने यंदा देखील हिरावून घेतल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात आला. .बीडच्या गेवराईतील जवळपास एक लाखाहून आधिक हेक्टरवरील खरीप बाधित झाले. त्यातच आता सरकारकडून देण्यात आलेले अनुदान फार्मर आयडी काढली नसलेल्या १६ हजार शेतक-यांचे अडकले आहे.सप्टेंबर मधील झालेल्या अतिवृष्टीत गेवराई तालुक्यातील जवळपास एक लाख हेक्टरवरील खरीप बाधित झाले.सरकारकडून दिवाळीपुर्वीच शेतक-यास आर्थिक मदत देण्यात येईल असे जाहीर केले. मात्र, ही मदत काही शेतक-यास मिळाली. परंतू फार्मर आयडी काढण्यात आली नसल्याने गेवराई तालुक्यातील १६ हजार शेतक-यांना आद्यापही छदाम मिळाला नाही..ऐन पदरात उत्पन्न मिळणार तोच मागील झालेल्या अतिवृष्टीत गेवराई तालुक्यातील १ लाख २३ हजार शेतक-यांच्या १ लाख ६ हजार हेक्टर वरिल खरिपाचा घास निसर्गाने हिरावून घेतला. सरकारने शेतक-यास आर्थिक मदत जाहीर करून ती दिवाळीच्या पूर्वीच शेतकरी यांच्या बॅक खात्यावर जमा करण्याचे वचन सरकारकडून देखील देण्यात आले.परंतू गेवराई तालुक्यातील १६ हजार शेतक-यास दिवाळी होऊनही आद्यापही छदाम मिळाला नाही..ईकेवासीची अट शिथिलफार्मर आयडी नसलेल्या शेतक-यास ईकेवासी बंधनकारक करण्यात आले. मात्र, सर्व्हर डाऊन होत असल्याने ईकेवायसीची अट शिथिल करून फार्मर आयडी काढण्याचे प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आले आहे..अतिवृष्टीत कपाशीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने हाता तोंडी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला. मात्र, मला अजुन देखील अनुदान मिळाले नाही.- जिजासाहेब सोळंके, शेतकरी, सेलू..गेवराई तालुक्यातील बहुतांश शेतक-यास अनुदान मिळाले आहे. काहीशा शेतक-यांची फार्मर आयडी नसल्याने ते रखडले आहे. त्यामुळे अनुदान मिळाले नसलेल्या शेतकरी यांनी फार्मर आयडी काढावी.- संजय सोनवणे, नायब तहसीलदार, गेवराई..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.