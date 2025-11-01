मराठवाडा

Georai News : फार्मर आयडी नसल्याने अडकले गेवराईतील सोळा हजार शेतक-यांचे अतिवृष्टीचे अनुदान; सवा लाख शेतक-यांचे झाले होते नुकसान

मागील महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने खरिप पिकाचे मोठे नुकसान झाले. ऐन हाता तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने यंदा देखील हिरावून घेतल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात आला.
