Marathwada Government Jobs: सतराशे जणांना सरकारी नोकऱ्या; मराठवाड्यात ठिकठिकाणी नियुिक्तपत्र प्रदान

छत्रपती संभाजीनगर : अनुकंपा तत्त्वावरील गट क व गट ड तसेच महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे सरळसेवा भरतीद्वारे निवड झालेल्या मराठवाड्यातील १ हजार ७१० उमेदवारांना शनिवारी (ता.चार) ठिकठिकाणी नियुक्तीची पत्रे देण्यात आलेली आहेत..दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या कार्यक्रमात सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्या हस्ते ३०३ उमेदवारांना नियुिक्तपत्र प्रदान करण्यात आले. मिळालेली सरकारी नोकरी ही जनतेच्या सेवेची संधी आहे, असे शिरसाट यांनी यानिमित्त नमूद केले..राज्यभरात शनिवारी एकाच दिवशी १० हजार ३०९ उमेदवारांना नियुिक्तपत्रे प्रदान करण्यात आली. मुंबई येथे मुख्य समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नियुिक्तपत्र प्रदान करण्यात आली. हा सोहळा दूरदृश्यप्रणालीने दाखविण्यात आला..छत्रपती संभाजीनगर येथील संत एकनाथ रंगमंदिरात झालेल्या कार्यक्रमाला आमदार अनुराधा चव्हाण, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, छत्रपती संभाजीनगर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र, पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार, पोलिस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, अपर जिल्हाधिकारी संभाजीराव अडकुणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे तसेच अन्य प्रशासकीय विभागप्रमुख उपस्थित होते..नवनियुक्त उमेदवारांशी संवाद साधताना शिरसाट म्हणाले, की शासनाने अवलंबिलेल्या नव्या कार्यपद्धती व नियमांमध्ये सुधारणा केल्याने आज अनेकांच्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. त्यासाठी शासनाने अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली अनेक प्रकरणे निकाली काढली. प्रत्येक नोकरीधारकावर आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी आहे..अनुकंपा तत्त्वावर ज्यांना नियुक्ती मिळाली आहे, त्यांनी आपले कुटुंब, आपल्यावर अवलंबून असणारे यांची काळजी घ्यावी. नोकरी प्राप्त केल्यानंतर परिश्रम आणि अभ्यास करून आपल्या पदाचा आलेख उंचावत ठेवावा. शासकीय नोकरी ही जनतेची सेवा करण्याची संधी आहे. आपल्याकडे आलेल्या माणसांचे काम करून द्यावे, त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद हा सगळ्यात मोठा असतो, असे त्यांनी सांगितले. प्रास्ताविक निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, तर सूत्रसंचालन प्रवीणा कन्नडकर यांनी केले..मानाच्या गणपतीच्या आरतीवरून वाद, ठाकरेंच्या नेत्याकडून शिंदेंच्या मंत्र्याचा पानउतारा, मग सत्कारात मागे ठेवून लागलीच घेतला बदला.जिल्हानिहायउमेदवारछत्रपती संभाजीनगर३०३बीड १०८लातूर१७१जालना१२८नांदेड३७८धाराशिव१५१परभणी०३हिंगोली१०५.