Ambad News : पोलिस भरती प्रशिक्षण करणाऱ्या 19 वर्षीय तरुणीचा खदाणीत बुडून मृत्यू

अंबड - जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरातील एका खाजगी अकॅडमी मध्ये पोलिस भरतीसाठी प्रशिक्षण करणाऱ्या एका 19 वर्षीय तरुणीचा खदाणीत बुडून मृत्यू झाला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, तालुक्यातील दहेगाव खुर्द येथील प्रीती अंशीराम भाकड (वय 19) वर्ष हि शहरातील एका खाजगी अकॅडमी मध्ये पोलिस भरतीसाठी प्रशिक्षण करत होती. .अकॅडमीच्या वतीने गुरुवारी (ता. 4) शहरालगत असलेल्या चार किलो मीटर अंतरावरील एका सरकारी खदाणीत पोहण्याचा सराव करण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी यांना नेण्यात आले होते. मात्र खदाणीच्या खोलीचा व पाण्याचा अचूकपणे अंदाज न आल्याने खदाणीच्या पाण्यात प्रीती भाकड ही तरुण युवती बुडत होती. अनेक तरुणांनी प्रीतीला वाचविण्याचा शर्तीचा प्रयत्न केला.परंतु त्यांना मात्र यश आले नाही. प्रीती ला अशा अवस्थेत शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते.मात्र वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एस. एल.नागरे यांनी तपासून मृत घोषीत केले..संबंधित खाजगी अकॅडमी चे चालक आणि प्रशिक्षक यांच्या हलगर्जीपणा व कोणतीही सुरक्षितता न बाळगल्याने आमच्या निष्पाप मुलीचा आरोप पालकांनी केला आहे. नातेवाईक,मित्रमंडळी व ग्रामस्थ यांनी अंबड पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.यामुळे तीव्र संताप व आक्रोश पाहण्यास मिळाला..प्रीती भाकडचे खाकी वर्दी परिधान करण्याचे स्वप्न राहिले अपूर्ण: एका खेडेगावातील 19 वर्षीय तरुणी हिने शहरातील एका खाजगी अकॅडमी मध्ये पोलिस भरतीचे प्रशिक्षण घेत खाकी वर्दी परिधान करून पोलिस बनण्याचे पाहिलेले स्वप्न अखेर अपूर्ण राहिले.पोलिस ठाण्यात ठिय्या: प्रीती भक्कड हिचा झालेला अपघाती मृत्यूला अकॅडमी चे चालक व प्रशिक्षक यांनी केलेल्या हलगर्जीपणामुळे त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हा नोंद करण्याच्या मागणीसाठी अंबड पोलीस ठाण्यात गुरुवारी ठिय्या मांडला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.