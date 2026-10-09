Kannad News : जामडी (घाट) येथे 19 वर्षीय तरुणाची गळफास घेऊन संपविले जीवन; कन्नड तालुक्यातील घटना

कन्नड - तालुक्यातील जामडी घाट शिवारात १९ वर्षीय तरुणाने स्वताहाच्या शेतातील चिंचेच्या झाडाला गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ९) सकाळी आठच्या सुमारास उघडकीस आली. वैभव शंकर आढाव (रा. जामडी घाट, ता. कन्नड) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..जामडी घाट शिवारातील गट क्रमांक ६७ मध्ये वैभवच्या वडिलांच्या नावे एक एकर शेती आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून पावसाने उघडीप दिल्याने शेतातील सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे वाळून गेले होते. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने वैभव वयाच्या बाराव्या वर्षापासून आई-वडिलांसोबत मोलमजुरी आणि ऊसतोडणीचे काम करत होता. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी त्याच्यावर होती..यंदा शेतातील पीक वाया गेल्याने लहान बहिणीचे लग्न कसे करायचे, याची चिंता त्याला सतावत असल्याचे गणेश आढाव यांनी सांगितले. दोन दिवसांनंतर वैभव आई-वडिलांसोबत ऊसतोडणीसाठी जाणार होता. मात्र, त्यापूर्वीच ही दुर्दैवी घटना घडली..शुक्रवारी सकाळी शेतात शेळ्या चारण्यासाठी गेलेल्या काही नागरिकांना वैभव चिंचेच्या झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. त्यांनी तातडीने त्याच्या नातेवाइकांना माहिती दिली. नातेवाइकांनी घटनास्थळी धाव घेत वैभवला खाली उतरवून वाहनाने कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात नेले. तेथे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सोहेल शेख यांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले. दुपारी शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला.या घटनेची कन्नड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलिस करीत आहेत. वैभवच्या पश्चात आई, वडील आणि बहीण असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.