मराठवाडा

Kannad News : जामडी (घाट) येथे 19 वर्षीय तरुणाची गळफास घेऊन संपविले जीवन; कन्नड तालुक्यातील घटना

१९ वर्षीय तरुणाने स्वत:हाच्या शेतातील चिंचेच्या झाडाला गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ९) उघडकीस आली.
Vaibhav Adhav

Vaibhav Adhav

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सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड - तालुक्यातील जामडी घाट शिवारात १९ वर्षीय तरुणाने स्वताहाच्या शेतातील चिंचेच्या झाडाला गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ९) सकाळी आठच्या सुमारास उघडकीस आली. वैभव शंकर आढाव (रा. जामडी घाट, ता. कन्नड) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

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