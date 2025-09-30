killari Earthquake: सर्वस्व गमवूनही किल्लारीकर पुन्हा उभा; परस्परांना साहाय्य करत शेती अन् व्यवसायाची उभारणी, गावांनीही कात टाकली

औसा (जि. लातूर) : ३० सप्टेंबर १९९३च्या रात्री गणरायाला निरोप देऊन साखरझोपेत असलेल्या लोकांना उद्याची सकाळ आपण पाहणार नाही, याची पुसटशीही कल्पना नव्हती. सगळीकडे दगडमातीच्या भिंती आणि माळवदाचे छप्पर. .पहाटे ३.५६ मिनिटांचा तो काळ धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांतील ५२ गावांना उद्ध्वस्त करणारा ठरला. ६.४ रिश्टर स्केलचा महाप्रलयकारी भूकंप झाला अन् हजारो लोक मातीत गाडले गेले. डोळे उघडून पाहण्याचीही उसंत भूकंपाने दिली नाही. धुळीचे लोट आणि आर्त किंकाळ्यांनी आसमंत भरून गेला. पहाटे जाग्या झालेल्या आपल्या चिमुकल्याला दूध पाजणाऱ्या आईला पदर झाकण्याचीही फुरसत भूकंपाने दिली नाही..Premium| Nepal's Unrest: जगभर होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्दे कसे जोडले गेले?.या महाप्रलयकारी भूकंपाचे केंद्र होते किल्लारी परिसर. घरात एकही व्यक्ती शिल्लक न राहिल्याने अनेकांचा वंश खुंटला. अक्षरशः मृत्यूचे तांडव भूकंपाने केले. संपूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या लोकांना तत्कालीन सरकार व शासकीय यंत्रणांनी मोठी मदत केली. भूकंपानंतर या भागात अनेक बदल झाले. काही सकारात्मक, तर काही नकारात्मक. संपूर्ण कुटुंब गमावलेल्या अनेकांना मानसिक धक्का बसला. त्यातून आलेले नैराश्य पुढील आयुष्य जगत असतानाही मरणयातना देत राहिले. परंतु, काही जणांनी अश्रू पुसून, ‘मी पुन्हा उभारणार’ या निर्धाराने कंबर कसली. घरातील माणसे, दावणीची जनावरे, शेती-व्यवसाय सर्व काही संपले असतानाही पुन्हा कसे उभारावे, हे या भागातील बहाद्दर लोकांनी जगाला दाखवून दिले. .भूकंप, पूर आदी महाभयंकर आपत्तीत व्यवस्थापन कसे करावे, लोकांना पुन्हा जीवनाच्या प्रवाहात कसे आणावे, हे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी देशाला दाखवून दिले. त्यांनी या भागात अनेक दिवस मुक्काम केला. सर्व शासकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावल्या. लोकांना धीर दिला. तात्पुरते निवारे उभारले. लोकांना वैद्यकीय सेवा, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आणि भविष्यासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधांची तरतूद केली. संपूर्ण जगातून मदत गोळा करून त्यांनी खचलेल्या मानसिकतेवर फुंकर घातली आणि हा माणूस पुन्हा उभा राहिला. म्हणूनच गुजरात भूकंपावेळीदेखील त्यांना मदतीसाठी बोलावले गेले. शेकडो घरे भूकंपरोधक पद्धतीने बांधली गेली. आजही या भागात शरद पवार यांना लोक देवमाणूस मानतात..गावे मुख्य रस्त्यांच्या जवळ आलीया भागातील अनेक गावे भूकंपानंतर मुख्य रस्त्यांच्या जवळ वसवली गेली. त्यामुळे दळणवळणाची सोय झाली. परिणामी, मोठ्या शहरांशी त्यांचा सहज संपर्क साधला गेला. याचा परिणाम म्हणून मोठ्या बाजारपेठा व वैद्यकीय सेवा सहज उपलब्ध होऊ लागल्या..सामाजिक एकोपा वाढलाया संकटात सर्वजण एकमेकांना मदत करताना दिसले. देश-विदेशातून आलेल्या मदतीच्या पुरामुळे सामाजिक ऐक्य दृढ झाले. अनेक स्वयंसेवी संस्था व कार्यकर्त्यांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मदत करून नोकरीत रुजू होण्यास साह्य केले. .मानसिक, सामाजिक बदलभूकंपामुळे लोकांमध्येही ‘आपण पुन्हा उभे राहू शकतो’ असा आत्मविश्वास निर्माण झाला. त्यामुळे जनजीवन सुरळीत होण्यास मदत झाली. ३२ वर्षांनंतरही या भागातील लोकांच्या मनावर भूकंपाने दिलेल्या जखमेवर खपली बसलेली असली; तरी त्या खपलीमागे अजूनही मोठी जखम भळभळत आहे. संकटे येतात, पण संकटाला तोंड देऊन पुन्हा कसे उभे राहावे, हे किल्लारीतील लोकांकडून शिकण्यासारखे आहे. आजही या काळरात्रीने केलेले घर लोकांच्या मनातून जायला तयार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.