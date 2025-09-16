Jintur Heavy Rain : येलदरी धरणातून २३ हजार ८०० क्युसेक विसर्ग; नदीकाठच्या गावांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

जिंतूर - गेल्या काही दिवसापासून पावसाने सर्वत्र हाहाकार उडवला असून सर्वच नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. त्यामुळे जिंतूर तालुक्यातील येलदरी येथे पूर्णा नदीपात्रात बांधण्यात आलेले येलदरी धरण ओसंडून वाहत असून मागील महिन्यापासून (१५ ऑगस्ट) धरणातून पूर नियंत्रणासाठी नदीपात्रात कधी दोन, कधी चार, सहा दरवाज्यामधून आता पर्यंत पूर नियंत्रणासाठी पाणी सोडावे लागले याच महिन्यात (१८ ऑगस्ट) धरणाचे दहा दरवाजे उघडण्यात आले होते.त्यानंतर आज (१६ सप्टें) पुन्हा धरणाचे दहा दरवाजे उघडण्यात आले. .सद्यस्थितीत उर्ध्व भागात बुलढाणा जिल्ह्यातील खडकपूर्णा धरणाचे १९ दरवाजाद्वारे नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे येलदरी धरणाच्या जलाशयाची पाणीपातळी सातत्याने वाढत असल्यामुळे मंगळवारी (१६ सप्टें.) आज दिनांक 16 सप्टेंबर रोजी दुपारी बारा वाजता धरणाचे सर्व दहाही दरवाजे अर्धा मीटरने उघडून त्याद्वारे २१,१०० क्युसेक आणि लगतच्या जलविद्युत केंद्राच्या तीन संचांद्वारे २,७०० क्युसेक असा एकूण २३ हजार ८०० क्युसेक विसर्ग पूर्णा नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे..सध्या पूर्णा नदी दुथडी भरून वाहत आहे येलदरी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये गेल्या चार दिवसांपासून जोरदार पाऊस असल्यामुळे धरणात येणारी आवक वाढत आहे. त्यादृष्टीने धरण प्रशासन सज्ज असून धरणात येणारी आवक पाहता धरणातून सोडण्यात येणारे पाणी कमी किंवा जास्त करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली असून धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे नदीकाठच्या गावांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.