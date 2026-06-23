Udgir Crime : अनैतिक संबंध व मालमत्तेच्या वादातून २४ वर्षीय तरुणाचा खून; महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल

उदगीर, (जि. लातुर) - उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका धक्कादायक घटनेत अनैतिक संबंध तसेच जमीन-मालमत्तेच्या वादातून २४ वर्षीय तरुणाचा खून झाल्याप्रकरणी एका महिलेविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे नावंदी व परिसरात खळबळ उडाली आहे..याबाबत उदगीर ग्रामीण पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उद्धव मारोती दहीकांबळे (वय-२४, रा. नाबंदी, ता. उदगीर) असे मयताचे नाव असुन हा संत ज्ञानेश्वर नगर, निडेवन परिसरात भाड्याच्या घरात राहत होता. या प्रकरणी मयताचे वडील मारोती नरसिंह दहीकांबळे (वय-७०) यांनी फिर्याद दिली आहे..फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार, वंदना तुळशीराम मादळे (रा. नाबंदी, ह.मु. उदगीर) हिचे मयत उद्धव याच्याशी अनैतिक संबंध होते. तसेच मयताच्या वाट्याला येणारी जमीन व मालमत्ता स्वतःच्या नावावर करून घेण्याच्या कारणावरून आरोपीने कट रचल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे..१२ जून २०२६ रोजी पहाटे सुमारे अडीच वाजण्याच्या सुमारास आरोपी महिलेने उद्धव दहीकांबळे याच्या तोंडावर गरम खाद्यतेल (गोडतेल) ओतल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या घटनेत गंभीर भाजलेल्या उद्धव याच्यावर लातुर येथे उपचार सुरू होते. मात्र उपचारादरम्यान सोमवारी (ता. २२) रोजी पहाटे सुमारे साडेचार वाजता शासकीय रुग्णालय, लातूर येथे त्याचा मृत्यू झाला..या घटनेनंतर मयताच्या वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.घटनास्थळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन भातलवंडे, ग्रामीण पोलीस निरीक्षक दिलीप गाडे यांनी भेट देऊन पाहणी केली. पोलिसांनी घटनास्थळ पंचनामा करून पुरावे संकलित केले असून सखोल तपास सुरू आहे.याचा अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक माधव बेंबडे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.