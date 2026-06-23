मराठवाडा

Udgir Crime : अनैतिक संबंध व मालमत्तेच्या वादातून २४ वर्षीय तरुणाचा खून; महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल

एका धक्कादायक घटनेत अनैतिक संबंध तसेच जमीन-मालमत्तेच्या वादातून २४ वर्षीय तरुणाचा खून झाल्याप्रकरणी एका महिलेविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
Crime

Crime

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युवराज धोतरे
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उदगीर, (जि. लातुर) - उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका धक्कादायक घटनेत अनैतिक संबंध तसेच जमीन-मालमत्तेच्या वादातून २४ वर्षीय तरुणाचा खून झाल्याप्रकरणी एका महिलेविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे नावंदी व परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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