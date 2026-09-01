Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?

उमेश वाघमारेजालना: जालना येथील राज्य राखीव पोलिस दलाच्या (एसआरपीएफ) कॅम्पमध्ये कर्तव्यावर असलेल्या जवानाने मंगळवारी (ता. १) पहाटे स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. अजय माधवराव वाकोडे (वय २४, रा. गुंज, जि. बुलढाणा) असे जखमी जवानाचे नाव आहे. मानेत गोळी लागल्याने त्याची प्रकृती चिंताजनक असून, त्याला पुढील उपचारांसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..सोमवारी रात्री अजय वाकोडे हा एसआरपीएफ कॅम्पमध्ये कर्तव्यावर होता. मंगळवारी पहाटे तीन वाजेच्या सुमारास त्याने कॅम्पमध्येच एसएलआर बंदुकीतून स्वतःवर गोळी झाडली. गोळी मानेत लागल्याने तो गंभीर जखमी झाला. घटनेनंतर कॅम्पमधील सहकाऱ्यांनी तातडीने त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक उपचारानंतर पुढील उपचारांसाठी त्याला छत्रपती संभाजीनगर येथे हलविण्यात आले..वाकोडे हा मूळचा बुलढाणा जिल्ह्यातील असून, सुमारे दीड वर्षापूर्वी तो एसआरपीएफमध्ये भरती झाला होता, अशी माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. कर्तव्यावर असताना त्याने हे टोकाचे पाऊल का उचलले, याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण.दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जवानाने वापरलेली बंदूक, घटनेची परिस्थिती आणि इतर बाबींची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. वाकोडे याच्या सहकाऱ्यांकडूनही माहिती घेतली जात असून, आत्महत्येच्या प्रयत्नामागील कारण शोधण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.