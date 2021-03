जिंतूर तालुक्यातील चांदज येथे २६ कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले; ग्रामस्थांमध्ये चींता, प्रशासन अलर्ट

जिंतूर (जिल्हा परभणी ) : दीड हजाराच्या आत लोकसंख्या असलेल्या तालुक्यातील चांदज या खेड्यात एकाच दिवशी २६ कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आले. त्यामुळे गावात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात तालुक्यात कोरोना बाधितांचा आकडा झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्यावतीने खबरदारीचे उपाय म्हणून ग्रामीण भागात कोरोना चाचणीची गती वाढविण्यात आली असून चांदज गावात स्थानिक आरोग्य विभागातर्फे १०० जणांच्या आरटीपीसीआर चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या. शनिवारी (ता. २०) या चाचण्यांचा अहवाल आरोग्य विभागाला प्राप्त झाला. त्यात १०० पैकी तब्बल २६ जणांचे अहवाल पाॅझेटिव्ह आले.यामध्ये चौदा ते साठ वयोगटातील अठरा पुरुष आणि २१ ते ५५ वयोगटातील आठ महिलांचा समावेश आहे. एका खेडेगावात एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणावर बाधित रुग्ण आढळून आल्याने आरोग्य विभागासह तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे. खबरदारीचे उपाय म्हणून आरोग्य विभागातर्फे उर्वरित सर्वच ग्रामस्थांची चाचणी घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. अशी माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.दिनेश बोराळकर यांनी दिली आहे. हेही वाचा - पूर्णेतील गाठ्यांचा गोडवा परराज्यापर्यंत; पासष्ट वर्षांपासून मुस्लिम कुटुंब रमलय गाठ्या बनवण्यात प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित : सुमारे एक हजार ४०० लोकसंख्या असलेल्या चांदज गावात एकाचवेळी तब्बल २६ जण कोरोनाबधित रुग्ण आढळून आल्याने तहसीलदार सखाराम मांडवगडे यांनी गाव प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करुन मंडळाधिकारी, तलाठी, गटविकास अधिकारी यांना तसे आदेशीत केले. या आदेशावरुन

गाव सील करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. निर्जंतुकीकरणही केले आहेत : गावात कोरोनाचा फैलाव होऊ नये यासाठी आरोग्य आणि महसूल विभागाच्या वतीने खबरदारीचे उपाय म्हणून सरपंच यांच्या मदतीने संपूर्ण गांवाचे युध्द पातळीवर निर्जंतुकीकरण करण्यात आले.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: 26 coronavirus patients were found at Chandaj in Jintur taluka; Anxiety among the villagers parbhani news