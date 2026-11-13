Chhatrapati Sambhajinagar News: चापानेरच्या ३२ वर्षीय शेतकऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू; घाटी रुग्णालयात सुरू होती मृत्यूशी झुंज

चापानेर: चापानेर(ता.कन्नड)येथील शेतकरी गोकुळ कारभारी भाडाईत (वय- ३२) यांचे गुरुवारी सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू असताना निधन झाले. गोकुळ भाडाईत यांनी बुधवारी (ता.११)रोजी दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास आपल्या राहत्या घरात गळफास घेतला होता. .गंभीर अवस्थेत त्यांना तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र २४ तासाच्या प्रयत्नानंतरही गोकुळ भाडाईत यांची मृत्यूची झुंज अपयशी ठरली. त्यांच्यावर चापानेर येथील स्मशानभूमीत शुक्रवारी (ता.१३)रोजी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .त्यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी,दोन मुले व भावजय असा परिवार आहे.वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कन्नड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात या घटनेची रात्री उशिरा नोंद करण्यात आली असुन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नारायण गीते यांच्या मार्गदर्शनाखाली बाबासाहेब धनुरे पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.