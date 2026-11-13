मराठवाडा

Chhatrapati Sambhajinagar News: चापानेरच्या ३२ वर्षीय शेतकऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू; घाटी रुग्णालयात सुरू होती मृत्यूशी झुंज

32 Year Old Farmer from Kannad Taluka Passes Away: चापानेरच्या ३२ वर्षीय शेतकऱ्याचे घाटीत निधन; २४ तासांच्या उपचारानंतर मृत्यू
Chhatrapati Sambhajinagar News 32 Year Old Farmer from Kannad Taluka Dies During Treatment at Ghati Hospital

Chhatrapati Sambhajinagar News 32 Year Old Farmer from Kannad Taluka Dies During Treatment at Ghati Hospital

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चापानेर: चापानेर(ता.कन्नड)येथील शेतकरी गोकुळ कारभारी भाडाईत (वय- ३२) यांचे गुरुवारी सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू असताना निधन झाले. गोकुळ भाडाईत यांनी बुधवारी (ता.११)रोजी दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास आपल्या राहत्या घरात गळफास घेतला होता.

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