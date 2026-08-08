मराठवाडा

Shendurwada News : आयुष्य संपविण्यापूर्वी व्हिडिओतून मांडली व्यथा; मांडव्यात ३३ वर्षीय युवकाने संपविले जीवन

गंगापूर तालुक्यातील मांडवा येथे ३३ वर्षीय युवकाने जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना आली उघडकीस.
sakharam admane

sakharam admane

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नानासाहेब जंजाळे
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शेंदूरवादा - गंगापूर तालुक्यातील मांडवा येथे ३३ वर्षीय युवकाने जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता. ८) सकाळी उघडकीस आली. सखाराम गोरख आदमाने असे मृत युवकाचे नाव असल्याचे समजते.

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