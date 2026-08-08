Shendurwada News : आयुष्य संपविण्यापूर्वी व्हिडिओतून मांडली व्यथा; मांडव्यात ३३ वर्षीय युवकाने संपविले जीवन

शेंदूरवादा - गंगापूर तालुक्यातील मांडवा येथे ३३ वर्षीय युवकाने जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता. ८) सकाळी उघडकीस आली. सखाराम गोरख आदमाने असे मृत युवकाचे नाव असल्याचे समजते..मिळालेल्या माहितीनुसार, सखाराम आदमाने हे सकाळच्या सुमारास घरात दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आले. गावातील नानासाहेब आदमाने व सुधीर आदमाने यांनी त्यांना तातडीने खाली उतरवून उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले..दरम्यान, हे टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी सखाराम आदमाने यांनी एक व्हिडिओ तयार केल्याची माहिती समोर आली आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी आपल्यावर व पत्नीवर गावातीलच काही व्यक्तीकडून त्रास होत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच ये-जा करण्याचा रस्ता बंद केल्यानेही आपला छळ होत असल्याचे त्यांनी व्हिडिओमध्ये नमूद केले आहे. याच त्रासाला कंटाळून आपण हे पाऊल उचलत असल्याचे त्यांनी व्हिडिओत म्हटल्याची माहिती आहे..या घटनेमुळे मांडवा परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, व्हिडिओतील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे अपेक्षित असून या घटनेमागील नेमके कारण आणि व्हिडिओतील आरोपांची सत्यता तपासल्यानंतरच पुढील कारवाईबाबत स्पष्टता होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.