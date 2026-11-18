चाकूर : तालुक्यातील कवठाळी येथील संगणक परिचालक बाळासाहेब मनोहर लहुबंदे (वय ३४) यांचे बुधवारी (ता. १८) पहाटे व्यायामासाठी गेले असताना हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. त्यांच्या अकाली निधनाने संगणक परिचालक संघटनेत शोककळा पसरली आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.\rबाळासाहेब लहुबंदे हे दररोज मित्रांसोबत व्यायामासाठी जात असत. बुधवारी सकाळी व्यायामादरम्यान अचानक त्यांच्या छातीत तीव्र वेदना सुरू झाल्या. त्यामुळे मित्रांनी त्यांना तातडीने उपचारासाठी लातूर येथे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्यांची प्राणज्योत मालवली. .लहुबंदे हे तालुक्यातील जगळपूर व अंबुलगा ग्रामपंचायतीमध्ये संगणक परिचालक म्हणून कार्यरत होते. कर्तव्यदक्ष, मनमिळाऊ आणि कामाप्रती निष्ठा असलेले कर्मचारी म्हणून त्यांची ओळख होती. तालुका संगणक परिचालक संघटनेचे ते सल्लागार होते. संघटनेच्या प्रत्येक उपक्रमात ते उत्साहाने सहभागी होत असत..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...संघटनेवर अडचणीचे प्रसंग ओढवले असताना खंबीरपणे पाठीशी उभे राहणे, विविध आंदोलनांत सक्रिय सहभाग घेणे आणि संघटनात्मक कार्यात पुढाकार घेत असत. त्यांच्या जाण्याने संघटनेने एक निष्ठावंत सहकारी आणि मार्गदर्शक गमावल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या पश्चात आई - वडील, पत्नी, एक मुलगा, एक मुलगी असा परिवार आहे. त्यांच्या निधनाबद्दल सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.