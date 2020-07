COVID-19 : चिंतेत भर...! लातुरात तब्बल 40 पॉझिटिव्ह

लातूर : कोरोनाबाधितांचे वाढते आकडे लातूरकरांची चिंता वाढवणारे ठरत आहेत. त्यात भर पडली आहे, मंगळवारी (ता. 7) रात्री उशिरा प्रसिद्ध झालेल्या अहवालांची. शहर आणि जिल्ह्यातील तब्बल 40 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. एकाच दिवशी इतक्या मोठ्या प्रमाणात पॉझिटिव्ह अहवाल येण्याची ही पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे एकूण कोरोनाबधितांची संख्या 546 झाली आहे. लातुरात दररोज वेगवेगळ्या भागांत कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून येत आहेत. त्यामुळे लातूरकरांची चिंताही दररोज वाढत आहे. त्यातच आज तब्बल 40 जणांचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे दिवसभरात 28 कोरोनाबाधित रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. आतापर्यंत 298 जण बरे झाले आहेत. तर 222 जणांवर उपचार सुरू आहेत. मात्र आजवर 26 जणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. पालकमंत्र्यांपासून अल्पभूधारक शेतकरी ठेवले चार हात दूर, कृषी विभागावर शेतकरी संतापले विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेच्या प्रयोगशाळेत लातूर शहर आणि जिल्ह्यातील 220 व्यक्तींचे स्वॅब आज (ता. 7) तपासणीसाठी आले होते. यापैकी तब्बल 159 व्यक्तींचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत तर 40 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. 20 जणांचे अहवाल अंतिम आले नाहीत तर 1 अहवाल रद्द करण्यात आला आहे. पॉझिटिव्ह अहवाल आलेले लातूरमधील 21, उदगीरमधील 3, अहमदपूरमधील 5, निलंगा येथील 2, औसा येथील 8, कासारशिरसीतील 1 असे रुग्ण आहेत. विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेच्या रुग्णालयात एकूण 84 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण दाखल असुन त्यापैकी 27 रुग्ण अतिदक्षता विभागात दाखल आहेत, अशी माहिती अधिष्ठाता डॉ. गिरीश ठाकूर, कोरोना विलगीकरण कक्षाचे प्रमुख डॉ. रामराव मुंढे यांनी दिली.



लातूर : काेराेना मीटर एकूण बाधित : 546

उपचार सुरू असलेले : 222

बरे झालेले : 298

एकूण मृत्यू : 26

Web Title: 40 new cases of COVID-19 in Latur District