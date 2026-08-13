Manvat Crime : 50 वर्षीय व्यक्तीचे अपहरण करून बेदम मारहाण; पोलिसांनी नाकाबंदीत पाच जणांना घेतलं ताब्यात

मानवत - तालुक्यातील लोहरा येथे गुरुवारी सकाळी अपहरणाच्या घटनेने खळबळ उडाली. दूध आणण्यासाठी घराबाहेर पडलेल्या दत्तात्रय अमृतराव जाधव (वय-50) यांना पाच जणांनी बेदम मारहाण करून कारमध्ये कोंबले आणि भरधाव कारने पळ काढला. मात्र, घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी मोबाईल लोकेशनचा माग काढत आरोपींचा पाठलाग सुरू केला. अखेर चारठाणा येथील नाकाबंदीत कार पकडून पाचही जणांना ताब्यात घेण्यात आले. या प्रकरणी गुन्हा दखल करण्याची प्रक्रिया सुरु होती..गुरुवारी (१३ ऑगस्ट) सकाळी साडेसहा ते सातच्या दरम्यान दत्तात्रय जाधव हे पोहंडूळ रोडवरील दूध डेअरीकडे दूध आणण्यासाठी गेले होते. त्याचवेळी विठ्ठल भारतराव जाधव (रा. लोहरा), ओंकार बाबाराव कदम (रा. रामेटाकळी), कुलदीप निर्मळ (रा. खरबा, ता. मानवत), मोहन नानाभाऊ खिस्ते (रा. राजुरा, ता. सेलू) आणि दत्ता पांडुरंग खुडे (रा. खेर्डा, ता. पाथरी) यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला..मारहाण केल्यानंतर दत्तात्रय जाधव यांना एमएच 12 डब्ल्यूजे 6607 क्रमांकाच्या कारमध्ये जबरदस्तीने टाकून आरोपींनी तेथून पलायन केले. ही संपूर्ण घटना शेळ्यांसाठी चारा आणण्यासाठी गेलेल्या एका मुलाच्या नजरेस पडली. त्याने गावात धावत येऊन घटनेची माहिती दिली आणि त्यानंतर पोलिसांची चक्रे वेगाने फिरली.घटनेची माहिती मिळताच मानवतचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक दर्शन शिंदे यांनी क्षणाचाही विलंब न करता कारवाई सुरू केली..फैयाज सय्यद यांच्यासह उमर सय्यद, अनिस कौसडीकर आणि शक्तीराज नैताम हे पथक मोबाईल लोकेशनच्या आधारे आरोपींच्या मागावर निघाले.सुरुवातीला लोकेशन बोरी परिसरात दिसले. मात्र, पोलिसांचा पाठलाग सुरू असतानाच लोकेशन पुढे सरकत असल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिसांनी तातडीने जिंतूर पोलिसांशी संपर्क साधून चारठाणा येथे नाकाबंदी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या..चारठाण्यात पोलिसांचा ‘प्लॅन’ यशस्वीपोलिसांची नाकाबंदी पाहून आरोपींच्या कारचा वेग थांबला आणि एमएच 12 डब्ल्यूजे 6607 क्रमांकाची कार पोलिसांच्या ताब्यात आली. पोलीस हवालदार मुजीब शेख, प्रमोद उगवकर, परमेश्वर थोरे आणि आशुतोष माने यांनी कार अडवून झडती घेतली.कारमध्ये पाचही संशयित आढळून आले. झडतीदरम्यान रक्ताने माखलेला रुमाल आणि लाकडी स्टंप सापडल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढल्याने गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.