Chondala Village News : ५०० वर्षांची अनोखी परंपरा! गावात लग्न न पाहिलेलं महाराष्ट्रातील एकमेव गाव; ना पलंग, ना बाज, सातव्या माळेला भरते देवीची यात्रा

चोंढाळा गावाची ५०० वर्षांची अनोखी परंपरा आहे. या गावात लग्न होत नाहीत, घरांमध्ये पलंग वापरले जात नाहीत, तसेच....
विहामाडवा - चोंढाळा गावाची ५०० वर्षांची अनोखी परंपरा आहे. या गावात लग्न होत नाहीत, घरांमध्ये पलंग वापरले जात नाहीत, तसेच दुमजली घरं बांधली जात नाहीत. आजही गावकरी या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करतात आणि गावाबाहेर विवाह पार पाडतात. देशभरात अशी काही ठिकाणं असतात किंवा प्रथा, परंपरा असतात ज्या वर्षानुवर्ष सुरू असतात.

