Chondala Village News : ५०० वर्षांची अनोखी परंपरा! गावात लग्न न पाहिलेलं महाराष्ट्रातील एकमेव गाव; ना पलंग, ना बाज, सातव्या माळेला भरते देवीची यात्रा

विहामाडवा - चोंढाळा गावाची ५०० वर्षांची अनोखी परंपरा आहे. या गावात लग्न होत नाहीत, घरांमध्ये पलंग वापरले जात नाहीत, तसेच दुमजली घरं बांधली जात नाहीत. आजही गावकरी या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करतात आणि गावाबाहेर विवाह पार पाडतात. देशभरात अशी काही ठिकाणं असतात किंवा प्रथा, परंपरा असतात ज्या वर्षानुवर्ष सुरू असतात..महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात असं एक गाव आहे ज्या गावाने ५०० वर्षांपासून आजपर्यंत लग्न बघितलेलं नाही. याच गावात दुमजली घर बांधता येत नाही अन् घरात झोपण्यासाठी साधी बाज किंवा पलंग सुद्धा वापरला जात नाही. वर्षानुवर्षापासूनच्या या परंपरेचं आजही काटेकोरपणे पालन केलं जातं. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील चौंढाळा या गावातील ही अनोखी परंपरा आहे..छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यात चौंढाळा हे छोटसं गाव आहे. या गावची लोकसंख्या ८०० ते १००० च्या जवळ आहेत. या गावात रेणुका देवीचं मंदिर आहे. हे मंदिर माहूरच्या रेणुका देवीचं उपपीठ म्हणून ओळखलं जातं. या गावात पाचशे वर्षांपासून नवरदेव किंवा नवरीच्या दारात न मंडप पडलाय, ना अक्षता..गावातील कुठल्याही घरात गेलात, तर तुम्हाला खाट, बाज, सोफा सापडणार नाही. त्याचप्रमाणे गावात दुमजली घरही सापडणार नाही. या गावातील हे सर्व नियम अटी आजही गावकरी काटेकोरपणे पाळतात. गावकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या गावातील आख्यायिकेनुसार हे सगळं सुरू आहे .पुरातन काळामध्ये रेणुका मातेचं लग्न ठरलं होतं. ठरलेल्या लग्नाचं वऱ्हाड गावात आलं, लग्नासाठी वऱ्हाड गावात आलं असलं तरी हे लग्न रेणुका मातेला मान्य नव्हतं. या कारणामुळे रेणुका मातेचा कोप झाला. यामुळे लग्नासाठी आलेल्या संपूर्ण वऱ्हाड्याचं दगडात रूपांतर झालं..या आख्यायिकेनुसार आज गावाच्या आजूबाजूला हजारोच्या संख्येने गोलाकाराच्या शिळा (दगड) आहेत. गाव परिसरात मोकळ्या मैदानावर हजारोंच्या संख्येने पडून असलेल्या या दगडांचा वापर कशासाठीच केला जात नाही.या आख्यायिकेनुसार देवी अविवाहित राहिली आहे. यामुळे देवीचा आदर राहावा किंवा कोप होऊ नये, यामुळे गावात ५०० वर्षांपासून कुठल्याच घरासमोर लग्नाचा मांडव पडला नाही. गावातील मुला-मुलींची लग्न गावात होत नाहीत.गावातील मुला-मुलींच्या लग्नासाठी गावकऱ्यांनी उपाय शोधला आहे. गावापासून काही अंतरावर असलेल्या हनुमान मंदिरात बजरंग बलीच्या साक्षीने विवाह सोहळे पार पडतात. काही नागरिकांनी गावात लग्न करण्याचा प्रयत्न केला मात्र ते लग्न पूर्ण होऊ शकलं नाही.फक्त महाराष्ट्र नव्हे, !.घर बांधण्यासाठी आहे ही लक्ष्मण रेषा -४०० ते ५०० घरं असलेल्या या गावात आणखी एक वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे रेणुका देवीच्या गावातील मंदिराची एक विशिष्ट उंची आहे. त्या मंदिराच्या उंचीपेक्षा उंच घर बांधता येत नाही. यामुळे गावात एकही घर दुमजली आढळून येत नाही. एखाद्याने ही लक्ष्मण रेषा ओलांडण्याचा प्रयत्न केलाही, तरी त्यात यश मिळत नाही.यामुळे पूर्वजांनी घालून दिलेली ही परंपरा आजही येथील नागरिक पाळतात.ज्याप्रमाणे माणसांसाठी नियम आहेत त्याचप्रमाणे जनावरांना देखील नियम आहे. शेतात राबणाऱ्या बैलांना शिंगोट्या किंवा झुलही घातली जात नाही..कुठल्याच घरात पलंग, सोफा, खाट नाही -चौंढाळा या गावामध्ये ४०० ते ५०० घर आणि जवळपास ८०० ते १००० लोकसंख्या असली तरी या संपूर्ण गावात, गावातील घरांमध्ये सोफा, पलंग किंवा खाट आढळून येणार नाही. या गावात जमिनीवरच झोपावं लागतं. यात बाळंतीण महिला देखील जमिनीवरच झोपते. वर्षानुवर्षाची ही परंपरा आजही कटाक्षाने पाळली जात आहे. मुलाचं लग्न झालं तर त्याला रुखवतात किंवा आंदनात सगळं सामान दिलं जातं, पण पलंग दिला जात नाही..कारण गावामध्ये झोपण्यासाठी बाज, किंवा पलंग वापरालाच जात नाही. गावातला प्रत्येक व्यक्ती आजही जमिनीवरच झोपतो. चौढाळा या गावात सातव्या माळेला रेणुका माता ची मोठी यात्रा भरते या साठी छत्रपती संभाजी नगर, सह जालना, बीड, पाहिल्यानंतर, धाराशिव या जिल्ह्यातील भाविक मोठ्या संख्येने सातेमाळीला देवीच्या दर्शनासाठी येत असतात..