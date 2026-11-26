- रविंद्र गायकवाडबिडकीन - बिडकीन डीएमआयसी परिसरातील JSW कंपनीच्या दोन विद्युत ट्रान्सफॉर्मरमधील लाखोंचे कॉपर वायरिंग चोरी करणाऱ्या टोळीचा बिडकीन पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. तब्बल ६०० किलो कॉपर वायरिंग चोरून पुण्याला विक्रीसाठी घेऊन जाणाऱ्या तीन आरोपींच्या मुसक्या आवळण्यात पोलिसांना यश आले. चितेगाव टोलनाक्याजवळ सापळा रचून पोलिसांनी आरोपींना वाहनासह ताब्यात घेतले. या कारवाईत चोरीच्या कॉपर वायरिंगसह १० लाख रुपये किमतीचे वाहन असा एकूण १४ लाख ८० हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..१४ सप्टेंबर २०२६ रोजी JSW कंपनीच्या २२० केव्ही स्विचयार्डजवळील ५०० केव्हीए क्षमतेच्या दोन विद्युत ट्रान्सफॉर्मरमधील कॉपर वायरिंग अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केले होते. चोरी करताना ट्रान्सफॉर्मरमधील ऑईल सांडले, तसेच कंपनीच्या सीमा तार कुंपणाचेही नुकसान झाले होते. या घटनेमुळे कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. याप्रकरणी बिडकीन पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ५७८/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहिता कलम ३०३(२), ३२४(५) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..या गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना २५ नोव्हेंबर रोजी पोलिसांना गोपनीय माहिती मिळाली की, चोरी केलेले कॉपर वायरिंग आरोपी वाहनातून पुणे येथे विक्रीसाठी घेऊन जाणार आहेत. या माहितीची खातरजमा करून पोलिसांनी चितेगाव टोलनाक्याजवळ सापळा रचला. यावेळी एमएच-०५-बीएस-९००९ क्रमांकाचे वाहन अडवून तपासणी केली असता, त्यामध्ये चोरीचे सुमारे ६०० किलो कॉपर वायरिंग आढळून आले. पोलिसांनी तत्काळ तिघांना ताब्यात घेतले..अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये अन्सार मंजूर शहा (२४, रा. साईनगर, चितेगाव), संगम संजय मुळे (२९, रा. महादेव नगर, उदगीर, जि. लातूर, ह.मु. सहयोगनगर, बिडकीन) आणि गोविंद सोमेश्वर भोपळे (२५, रा. फुलेनगर, माजलगाव, जि. बीड, ह.मु. मोंढा नाका, बालाजीनगर, छत्रपती संभाजीनगर) यांचा समावेश आहे.पोलिसांनी आरोपींकडून सुमारे चार लाख ८० हजार रुपये किमतीचे ६०० किलो कॉपर वायरिंग आणि चोरीचा माल वाहून नेण्यासाठी वापरलेले १० लाख रुपये किमतीचे वाहन जप्त केले. अशा प्रकारे एकूण १४ लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. चौकशीत आरोपींनी JSW कंपनीतील ट्रान्सफॉर्मरमधून कॉपर वायरिंग चोरी केल्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई -ही कारवाई पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत स्वामी आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिडकीन पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजू तडवी यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. या पथकात पोलीस हेडकॉन्स्टेबल वाल्मीक निकम, योगेश नाडे, संदीप धनेधर, अमोल मगर, वाजेद शेख तसेच पोलीस कॉन्स्टेबल योगेश वाघमोडे आणि स्वप्नील दिलवाले यांनी सहभाग घेतला. पुढील तपास बिडकीन पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.