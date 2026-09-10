मराठवाडा

Jintur Accident : आईसोबत गजानन महाराजांच्या आरतीला गेलेल्या ७ वर्षीय निष्पाप चिमुकल्याचा अज्ञात क्रूझर वाहनाने दिलेल्या धडकेत दुर्दैवी मृत्यू

७ वर्षीय निष्पाप चिमुकल्याचा जिंतूर-औंढा राष्ट्रीय महामार्गावरील पुंगळा पाटीजवळ भरधाव वेगाने आलेल्या एका अज्ञात क्रूझर वाहनाने दिलेल्या धडकेत या बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
Jintur Accident

Jintur Accident

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सकाळ वृत्तसेवा
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जिंतूर - आईसोबत गजानन महाराजांच्या आरतीला गेलेल्या एका ७ वर्षीय निष्पाप चिमुकल्याचा जिंतूर-औंढा राष्ट्रीय महामार्गावरील पुंगळा पाटीजवळ भरधाव वेगाने आलेल्या एका अज्ञात क्रूझर वाहनाने दिलेल्या धडकेत या बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. विठ्ठल अशोक जगताप असे अपघातग्रस्त दुर्दैवी बालकाचे नाव आहे.

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