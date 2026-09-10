Jintur Accident : आईसोबत गजानन महाराजांच्या आरतीला गेलेल्या ७ वर्षीय निष्पाप चिमुकल्याचा अज्ञात क्रूझर वाहनाने दिलेल्या धडकेत दुर्दैवी मृत्यू

जिंतूर - आईसोबत गजानन महाराजांच्या आरतीला गेलेल्या एका ७ वर्षीय निष्पाप चिमुकल्याचा जिंतूर-औंढा राष्ट्रीय महामार्गावरील पुंगळा पाटीजवळ भरधाव वेगाने आलेल्या एका अज्ञात क्रूझर वाहनाने दिलेल्या धडकेत या बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. विठ्ठल अशोक जगताप असे अपघातग्रस्त दुर्दैवी बालकाचे नाव आहे. .बुधवारी (ता. ९) संध्याकाळी साडेसात वाजेच्या सुमारास घडलेल्या या काळजाचा ठोका चुकवणाऱ्या घटनेमुळे तालुक्यात प्रचंड हळहळ व संताप व्यक्त होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विठ्ठल हा आपल्या आईसोबत गावाजवळील श्री गजानन महाराज मंदिरात आरतीसाठी गेला होता. आरतीचा नामजप आटोपून आनंदाने आईचा हात धरून घराकडे परत येतेवेळी रस्ता ओलांडत असताना, जिंतूरकडून औंढा नागनाथच्या दिशेने तुफान वेगाने जाणाऱ्या क्रूझर चालकाने विठ्ठलला जोराची धडक दिली..धडक इतकी भीषण होती की चिमुकला विठ्ठल हवेत तब्बल १५ फूट उडून थेट सिमेंट रस्त्यावर कोसळला. निष्पाप बालकाला रक्ताच्या थारोळ्यात सोडून तो निर्दयी क्रूझर चालक वाहनासह अंधाराचा फायदा घेत घटनास्थळावरून फरार झाला. अपघाताचा भीषण आवाज ऐकताच ग्रामस्थांनी तातडीने धाव घेत बालकाला तातडीने जिंतूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याने डॉक्टरांच्या सल्लाने त्याला तातडीने परभणी येथील जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले. तेथे मृत्यूशी सुरू असलेली त्याची झुंज अखेर अपयशी ठरली आणि रात्री ११ वाजेच्या सुमारास उपचारादरम्यान त्याची प्राणजोत मालवली..जगताप कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर -अशोक जगताप यांना दोन मुलींनंतर विठ्ठल हा एकुलता एक मुलगा होता. घरातील विठ्ठल आणि आई-वडिलांच्या डोळ्यांतील बाळ अचानक काळाच्या पडद्याआड गेल्याने जगताप कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. यावेळी आई-वडिलांचा आक्रोशाने उपस्थितांच्या काळजाचा ठेका चुकवणारा होता. निष्पाप बालकाचा बळी घेणाऱ्या त्या बेदरकार क्रूझर चालकाचा तात्काळ शोध घेऊन त्याला कठोर शिक्षा करावी, अशी तीव्र मागणी आता ग्रामस्थांमधून केली जात आहे..रास्तारोको आंदोलन -चिमुकल्याच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ गुरुवारी (ता. १०) सकाळी ग्रामस्थांनी महामार्गावर ठिय्या देत रास्तारोको केला. त्यामुळे कांही काळ महामार्गावरील वाहतुकीवर ठप्प झाली होती.घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक नामदेव रेड्डी यांनी संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच तहसील प्रशासनाशी संपर्क साधला. यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहायक अभियंता शिवाजी बोरकर, नायब तहसीलदार प्रशांत राखे व मंडळ अधिकारी मोहसीन पठाण यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन ग्रामस्थांशी चर्चा केली..नांदेड येथील शाखा अभियंता मोगल यांच्याशी देखील संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती दिली. महामार्गावर दोन्ही बाजूंनी तातडीने गतीरोधक बसविण्यात येतील तसेच इतर मागण्याबाबतही लवकरच कार्यवाही करण्यात करण्याचे आश्वासन असे आश्वासन यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी दिले. यानंतर ग्रामस्थांनी नायब तहसीलदार प्रशांत राखे यांना मागण्यांचे निवेदन देऊन आंदोलन मागे घेतले मात्र आश्वासनांची तातडीने पुर्तता न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.