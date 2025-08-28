मराठवाडा

Chakur News : चाकूरात पावसामुळे केंद्रीय विद्यालयात अडकलेले सातशे विद्यार्थी व चाळीस शिक्षक सुखरूप बाहेर

सीमा सुरक्षा दलाच्या जवळील नदीवरील पुलावरून पाणी वाहत असल्यामुळे केंद्रीय विद्यालयातील सातशे विद्यार्थी व चाळीस शिक्षक शाळेत अडकून बसले होते.
चाकूर - चाकूर शहरासह तालूक्यात बुधवारी (ता. २७) रात्रीपासून मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे अनेकांच्या घरात पाणी शिरल्यामुळे संसारउपयोगी साहित्याचे नुकसान झाले आहे, शेतातील पिकांचेही नुकसान झाले आहे.

