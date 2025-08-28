Chakur News : चाकूरात पावसामुळे केंद्रीय विद्यालयात अडकलेले सातशे विद्यार्थी व चाळीस शिक्षक सुखरूप बाहेर

चाकूर - चाकूर शहरासह तालूक्यात बुधवारी (ता. २७) रात्रीपासून मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे अनेकांच्या घरात पाणी शिरल्यामुळे संसारउपयोगी साहित्याचे नुकसान झाले आहे, शेतातील पिकांचेही नुकसान झाले आहे..सीमा सुरक्षा दलाच्या जवळील नदीवरील पुलावरून पाणी वाहत असल्यामुळे केंद्रीय विद्यालयातील सातशे विद्यार्थी व चाळीस शिक्षक शाळेत अडकून बसले होते, प्रशासनाकडून मार्ग काढून पाचच्या दरम्यान विद्यार्थ्यांना सुखरूप घरी पोहचविण्यात आले.चाकूर शहरातील प्रभाग दोन, सात, आठ, पंधरा, सोळा व सतरा मधील घरामध्ये पावसाचे पाणी शिरले होते यात अनेकांचे संसारउपयोगी साहित्याचे नुकसान झाले आहे, घराच्या भिंती पडल्या आहेत यामुळे नगरपंचायतीकडून या कुटुंबीयांच्या मुक्कामाची इतरत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे..चापोली येथील काही घरात पाणी शिरल्यामुळे प्रशासनाच्या वतीने येथील कुटुंबीयांची जिल्हा परिषद शाळा, व मंदीरात व्यवस्था करण्यात आली आहे. पावसाच्या पाण्यामुळे सांडोळ पाझर तलावास धोका निर्माण झाल्यामुळे तलावाचे पाणी सांडव्यावाटे काढून देण्यात आले आहे.शेळगाव येथील तिरू नदी व नळेगाव ते लिंबाळवाडी नदीवरील पुलावरून वाहत असल्यामुळे हे रस्त बंद होते. अलगरवाडी येथील काही जणांच्या घरात पाणी शिरल्यामुळे नुकसान झालेले आहे. हटकरवाडी ते नळेगाव हा ही रस्ता बंद होता..सीमा सुरक्षा दलाच्या प्रशिक्षण केंद्रातील केंद्रीय विद्यालयाजवळ असलेल्या नाल्यावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत होते यामुळे विद्यालयातून विद्यार्थ्यांना बाहेर येता येत नव्हते. सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांसह उपविभागीय अधिकारी डॉ. मंजुषा लटपटे, तहसीलदार नरसिंग जाधव, गटशिक्षणाधिकारी मंदोदरी वाकडे, केंद्रप्रमुख डी. एन. यादव, प्रकाश भालके यांनी शाळेला भेट देऊन विद्यार्थ्यांनी दुसऱ्या मार्गाने सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले..चाकूर, अहमदपुर, चापोली, हडोळती, शिरूर ताजबंद या गावातील जवळसाप सातशे विद्यार्थी शाळेत अडकले होते. पालकांनी मोठी गर्दी केली होती, सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांनी यासाठी विशेष प्रयत्न केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.