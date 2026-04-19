Nanded District Bank: जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी देगलुरात मोर्चे बांधणी; तालुक्यात ७९ मतदार हाणेगावकर, बळेगावकरांच्या उमेदवारीचा निर्णय अशोकरावांच्या कोर्टात!

-अनिल कदमदेगलूर: सहकार क्षेत्रात अनन्य साधारण महत्व असलेल्या नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली असून बँकेच्या संचालक पदासाठी देगलूर तालुक्यात मोठी राजकीय मोर्चे बांधणी सुरू आहे. सहकाराच्या नव्या नियमानुसार दहा वर्षे संचालक पद उपभोगणाऱ्यांना यापुढे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरता येणार नाही, त्यामुळे अनेक मातब्बर लोकप्रतिनिधींची "कोंडी" झाली आहे..तालुक्यात सेवा सहकारी सोसायटी मतदारसंघांमध्ये ८१ सेवा सहकारी संस्थांपैकी ७९ सेवा संस्थेने ठरावाद्वारे नावे सुचवलेली आहेत. तर कावळगडा व सांगवीउमर या दोन सेवा सहकारी संस्थेत सदस्यांचे ठरावात एकमत होऊ न शकल्याने या संस्था मतदान प्रक्रियेतुन बाद झालेल्या आहेत..तालुक्यात ८१ सेवा सहकारी सेवा संस्था कार्यरत आहेत. त्यातील १३ सेवा संस्थेवर प्रशासक नियुक्त असल्याने तेथे विशेष सर्वसाधारण सभेमधून ठरावाद्वारे जिल्हा बँकेसाठी नावे देण्यात आली त्यामध्ये बोरगाव, बल्लूर, तूपशेळगाव ,कुरडगी, लखा, सुंडगी, होटल, येरगी, आलापुर, मरतोळी, तडखेल, आचेगाव, लिगणकेरूर या गावच्या सेवा सहकारी संस्थांचा समावेश आहे..हाणेगाव की बळेगावकर यांचा निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेणार...!विद्यमान संचालक विजयसिंह बाळासाहेब देशमुख हाणेगावकर हे पुन्हा बँकेवर येण्यास इच्छुक आहेत मात्र ज्येष्ठ नेते, माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख बळेगावकर यांनाही जिल्हास्तरावर नेतृत्व करण्याची संधी आजपर्यंत मिळाली नसल्याने ते जिल्हा बँकेवर येण्यासाठी इच्छुक आहेत. यापूर्वी त्यांच्या सौभाग्यवतींना एक वेळेस बँकेचे संचालक म्हणून नेतृत्व करता आले . जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी हाणेगाव "ओपन" मतदारसंघ असल्याने येथे माजी पंचायत समिती सदस्य तथा भाजपाचे तालुका अध्यक्ष ऍड प्रीतम देशमुख हाणेगावकर हे इच्छुक आहेत. एकाच कुटुंबात दोन पदासाठी दावेदार असल्याने बळेगावकरांना जिल्हा बँक तर प्रीतम देशमुख यांना जिल्हा परिषद सोडण्याचा समन्वयाचा मार्ग अशोकराव चव्हाण घेतील अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे..विरोधी पक्षाकडून सुगावकरांची दावेदारी ...सुगावकर तिसऱ्यांदा रिंगणात...!यापूर्वी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी सुगावचे माजी चेअरमन माधवराव पाटील सुगावकर यांच्यात आणि अन्नपूर्णाबाई देशमुख बळेगावकरात लढत झाली होती. त्यानंतर विजयसिंह हाणेगावकर व गोदावरी पाटील राजूरकर सुगावकर यांच्यात काट्याची लढत झाली. तर यावेळी माधवराव पाटील व गोदावरी पाटील यांचे चिरंजीव सुगावचे सरपंच व चेअरमन मोहित पाटील सुगावकर हे सर्व विरोधी पक्ष पुरस्कृत उमेदवार म्हणून सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातून नशीब आजमावण्यासाठी मोर्चेबांधणी करीत आहेत. त्यांच्या नावासाठी माजी खासदार भास्करराव पाटील खतगावकर हे अग्रही आहेत..महिला मतदारसंघातून अनुराधा पाटील, नंदाताई पाटील, पूजाताई देशमुख, कुसुमताई पाटील ही नावे चर्चेत आहेत . संचालक पदासाठी माजी समाजकल्याण सभापती एडवोकेट रामराव नाईक, पंकज देशमुख, राहुल देसाई, भाऊसाहेब मरतोळीकर ही नावे सध्या चर्चेत असली तरी देगलूरच्या उमेदवारीचा निर्णय अशोकराव यांच्या कोर्टात आहे. जे उमेदवार ते देतील तो उमेदवार सर्व मान्य राहील हे निश्चित. यापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत माजी सभापती अशोक देसाई देगावकर व काँग्रेसचे तत्कालीन नेते विजय पाटील राजूरकर यांच्यात काट्याची लढत झाली होती, त्यात फक्त "एका" मताने राजुरकर हे विजयी झाले होते. आज पर्यंत तालुक्यात सत्ताधारी पक्षाचाच उमेदवार जिल्हा बँकेवर निवडून गेला आहे हेही तितकेच खरे आहे. यावेळेस मात्र संपूर्ण जिल्ह्यात अशोकरावांनी बँकेचे नेतृत्व करावे असा आग्रह सर्वच तालुक्यातून पुढे येत असल्याने ही निवडणूक बिनविरोध होते का मतदान घेतले जाते हे पाहणे मोठे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.."ब "वर्ग संस्थे मध्ये १० मतदार.....!माजी खासदार भास्करराव पाटील खतगावकर ,राजीव ताटे, सुभाष चोंडीकर ,अजितराव कदम, मारुती शिंदे, मुकबुल अहेमद, प्रमोद गुजे संतोष कोल्हे, शिवाजी चव्हाण, स्वरूप राठोड अशा दहा मतदारांचा समावेश आहे. क वर्ग संस्थेमध्ये माजी नगराध्यक्क्षा उज्वलाताई पदमवार यांच्यासह इतर सतरा मतदार तालुक्यात आहेत..खानापूरचे ३ मतदार...!अनुराधा पाटील ह्या "अ"वर्ग अजित दादाराव कदम हे " ब" वर्ग तर व्यंकट आईतवार " क" वर्ग संस्थेच्या मतदारसंघातील मतदार आहेत. खानापूर ह्या एकाच गावातील तीन मतदार वेगवेगळ्या मतदार संघात आहेत.