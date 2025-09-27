Deglur News : बालविवाह प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाने देगलूरात ८ जणाविरोधात गुन्हा दाखल

देगलूर - तालुक्यातील मौजे सुजायतपूर येथील एका बालविवाह प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाने ८ जणाविरोधात देगलूर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या संदर्भात पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, मौजे सुजायतपूर येथील दिलीप संभाजी शिंदे (वय-५०) यांना दोन पत्नी असून एक पत्नी पुणे येथे महापालिकेत कंत्राटी कामगार म्हणून कार्यरत आहे. त्यांना दोन मुली असून दुसऱ्या पत्नी या सुजायतपूर येथेच राहतात. त्यांना दोन मुलेच आहेत..पुणे येथे राहणाऱ्या मोठ्या मुलीचे लग्न २१ मे २०२५ मध्ये मुजळगा येथील एका युवकाची वडिलांनी लावून दिले. व त्याची खबरही आईला दिली गेली नाही वेळोवेळी संपर्क साधू नाही मुलीचे आईशी बोलणेही करून दिले नाही. तेव्हा त्या मुलीचे (वय-१७ वर्ष) असल्याचा आरोप आईने केला..लग्न झाल्याच्या काही पुरावे हाती लागल्यानंतर मुलीच्या आईने पोलिसात या लग्नाची तक्रार केली. तदनंतर प्रशासनाकडे ही दाद मागितली. मात्र त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करून आईने याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागितली. याप्रकरणी न्यायालयाने अर्जदाराचे म्हणणे ऐकून घेऊन संबंधिता विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले..याप्रकरणी आरोपी सुदर्शन शिवाजी सोनकांबळे, शिवाजी सोनकांबळे, रा. मुजळगा, दिलीप संभाजी शिंदे, बालाजी संभाजी शिंदे, आकाश दिलीप शिंदे, लक्ष्मीबाई दिलीप शिंदे, देवबा दिलीप शिंदे, जयपाल पंढरी कांबळे सर्वजण रा. सुजयतपूर, ता. देगलूर यांच्या विरोधात बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक मारुती मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक नरहरी फड हे करीत असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.