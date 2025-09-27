मराठवाडा

Deglur News : बालविवाह प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाने देगलूरात ८ जणाविरोधात गुन्हा दाखल

पुणे येथे राहणाऱ्या मोठ्या मुलीचे लग्न २१ मे २०२५ मध्ये मुजळगा येथील एका युवकाची वडिलांनी लावून दिले. व त्याची खबरही आईला दिली गेली नाही.
देगलूर - तालुक्यातील मौजे सुजायतपूर येथील एका बालविवाह प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाने ८ जणाविरोधात देगलूर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

