देवगाव रंगारी - कन्नड तालुक्यातील माटेगाव येथे जुन्या वादातून झालेल्या हाणामारीत ८१ वर्षीय वृद्धाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची खळबळजनक घटना शुक्रवारी (ता २०) रात्री घडली. गुलाब फत्तु शेख (वय-८१)असे मृत्यु पावलेल्या व्यक्तीचे नांव आहे. या घटनेत मुलगा शेख हिलाल शेख आणि नातूही जखमी झाले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली असून, अन्य दोघांच्या शोधासाठी दोन स्वतंत्र पथके रवाना केली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी (ता. २०) दुपारी दोनच्या सुमारास माटेगाव येथे शेख हिलाल यांच्या घरासमोरील रस्त्यावर जुन्या भांडणाच्या कारणावरून दोन गटांत वाद झाला. या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. यावेळी आरोपींनी शेख हिलाल यांचे वडील गुलाब फत्तू शेख यांच्यावर लाकडी दांडा, लोखंडी रॉड आणि कुऱ्हाडीने हल्ला केला. त्यांच्या डोक्यावर गंभीर वार करण्यात आले. वडिलांना वाचविण्यासाठी गेलेल्या शेख हिलाल यांनाही मारहाण करण्यात आली. त्यांच्या डोक्याला, हात-पायांना तसेच डोळ्याजवळ दुखापत झाली. त्यांच्या मुलालाही मारहाण करून डोके फोडण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..हल्ल्यात जखमी झालेल्यांना तातडीने देवगाव रंगारी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले. यात गुलाब शेख यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेत दुसऱ्या गटातील रिजवाना फारुख शेख ही महिलाही जख्मी झाली आहे..या प्रकरणी शेख हिलाल शेख यांच्या फिर्यादीवरून फारुख शामद शेख, इफरोज शामद शेख, आणि रिजवाना फारुख शेख यांच्याविरुद्ध देवगाव रंगारी पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक २५१/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०३(१), ११८(१), ३५२ व ३(५) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी एक अल्पवयीन व रिजवाना फारुक शेख यांना ताब्यात घेतले आहे. उर्वरित दोन आरोपींचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र पथके नियुक्त केली आहेत..गावात तणावपूर्ण शांतता; दंगल नियंत्रण पथक तैनातवृद्धाच्या मृत्यूची बातमी गावात समजताच माटेगावात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. संभाव्य अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सिद्धेश्वर गोरे यांनी दंगल नियंत्रण पथकाला पाचारण केले असून गावात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सध्या गावात तणावपूर्ण शांतता आहे..गुलाब फत्तू शेख यांच्या पार्थिवावर छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात आवश्यक वैद्यकीय व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर माटेगाव येथे पोलीस बंदोबस्तात दफनविधी करण्यात येणार आहे. घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सिद्धेश्वर गोरे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.