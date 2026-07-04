Chess Maharashtra : देगलूरचा ९ वर्षीय विहान अस्पतवार बुद्धिबळ विश्वात झळकला; सिंधुदुर्गचा पहिला अंडर-१० FIDE रेटिंगप्राप्त खेळाडू

देगलूर : मूळ देगलूर येथील आणि सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेल्या अवघ्या नऊ वर्षीय विहान राहुल अस्पतवार याने बुद्धिबळ क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी करत FIDE क्लासिकल रेटिंग १५४१ प्राप्त केले आहे. या कामगिरीमुळे तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंडर-१० गटातील पहिला FIDE आंतरराष्ट्रीय मानांकनप्राप्त बुद्धिबळपटू ठरला असून त्याच्या या यशाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..नुकत्याच सोलापूर येथे झालेल्या महाराष्ट्र राज्य निवड बुद्धिबळ स्पर्धेत विहानने संयमी, परिपक्व आणि दर्जेदार खेळाचे प्रदर्शन करत आवश्यक गुणसंख्या पूर्ण केली. त्यामुळे त्याला आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ महासंघाचे (FIDE) अधिकृत मानांकन प्राप्त झाले. ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेल्या एका चिमुकल्या खेळाडूने अल्पवयात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली अधिकृत नोंद करून जिल्ह्याच्या नावावर मानाचा तुरा रोवला आहे..वयाच्या सहाव्या वर्षी बुद्धिबळाची सुरुवात करणाऱ्या विहानने सातत्यपूर्ण सराव, जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर अवघ्या तीन वर्षांत हा मानाचा टप्पा गाठला. मर्यादित सुविधा असूनही चिकाटीच्या बळावर मोठे यश संपादन करता येते, हे त्याने आपल्या कामगिरीतून सिद्ध केले आहे. विहान हा देगलूर शहरातील नाटकर गल्ली येथील अंगणवाडी सेविका निरुपमाताई लक्ष्मणसेठ तोटावर यांचा नातू असल्याने देगलूरकरांसाठीही ही अभिमानाची बाब ठरली आहे..या यशामागे त्याच्या आई-वडिलांचा निस्वार्थ पाठिंबा, प्रोत्साहन आणि त्याग महत्त्वाचा ठरला. तसेच प्रदीप पाटील यांच्याकडून बुद्धिबळाची प्रेरणा मिळाल्यानंतर बाबुराव पाटील (कोल्हापूर), अविजीत रे (गोवा), श्रीकृष्ण आडेलकर (कणकवली) आणि विजयकुमार माने (सांगली) यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याच्या खेळात सातत्याने प्रगती होत गेली..विहानच्या या उल्लेखनीय यशाचे राज्यभरातील बुद्धिबळ क्षेत्र, क्रीडा संघटना, प्रशिक्षक, खेळाडू आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडून अभिनंदन होत असून, भविष्यात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही तो महाराष्ट्र आणि देशाचे नाव उज्ज्वल करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.