Ganesh Festival 2025 : फुलंब्रीत 90 वर्षांची परंपरा आजही कायम; 1935 पासून हरिनामाच्या गजरात निघते सार्वजनिक गणपतीची बैलगाडीतून मिरवणूक

Fulambri Ganeshotsav : फुलंब्री शहरात १९३५ पासून सुरू असलेली बैलगाडीतून निघणारी सार्वजनिक गणेश मिरवणूक आजही भक्ती, परंपरा आणि सांस्कृतिक उत्साहाने साजरी केली जाते.
फुलंब्री : फुलंब्री शहरात गेल्या तब्बल ९० वर्षांपासून गणेशोत्सवात बैलगाडीतून निघणाऱ्या सार्वजनिक गणपतीच्या मिरवणुकीची परंपरा आजही उत्साहात सुरू आहे. १९३५ साली सुरू झालेली ही मिरवणूक आज गावाच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाचे प्रमुख आकर्षण बनली आहे.

