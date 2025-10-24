Pachod News : अतिवृष्टीग्रस्त शाहन्नव हजार शेतकऱ्यांची दिवाळी संपली, मदतीच्या प्रतिक्षेत....!

पाचोड - दिवाळीपूर्वी अतिवृष्टीचे अनुदान शेतकऱ्याच्या थेट खात्यात जमा करण्याची घोषणा फोल ठरली असून एक महिन्याचा कालावधी उलटला, तरी अद्याप मदत न मिळाल्याने पैठण तालुक्यातील दहा मंडळातंर्गत ९६ हजार १९५ शेतकऱ्यांची दिवाळी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत संपली. तलाठी व तहसील दरबारी शेतकऱ्यांच्या चकरा सुरु असुन तलाठीवर्गाकडून खातेदारांचे खाते क्रमांक जमा करण्यास दीरंगाई होत असून नेमके अनुदान कधी मिळेल यासंबंधी स्वतः तहसिलदारच अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येते..शासनाने सप्टेंबर सन २०२५ च्या खरिप हंगामात अतिवृष्टीमुळे व आश्वासित सिंचनाखालील ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या बाधीत पिकांसाठी आर्थिक मदत जाहीर केली. या निधीच्या वितरणासाठी तातडीने बाधित क्षेत्र आणि शेतकरी संख्या याप्रमाणे यादी तयार करण्याचे काम पैठण तहसील कार्यालयाच्या वतीने तलाठ्याकडे सोपविण्यात आले होते..पैठण तालुक्याच्या १८९ गावांतील बाधित शेतकऱ्यांची संख्या ९६ हजार असून सप्टेंबरच्या अतिवृष्टीत ९२ हजार ३८९ हेक्टरवरील क्षेत्र बाधित झाले. यांत ७२ हजार हेक्टर जिराईत, २४४ हेक्टर बागायती तर १६ हजार तीस हेक्टरवरील फळबागाचे नुकसान झाले.यासाठी शासनाकडे १०१ कोटी रुपयांची आर्थिक मदतीची शासनाकडे मागणी नोंदवली असून, दिवाळीपूर्वीच सदरील रकमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करून दिवाळीचा गोडवा वाढविण्याचे शासन व प्रशासनाद्वारे जाहीर करण्यात आले होते..त्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांचे नुकसान अहवालासह बँकेचे खाते क्रमांक जमा करून तहसिल कार्यालयात दाखल करण्याची जबाबदारी तलाठ्यांवर सोपविण्यात आली. मात्र एक महिन्याचा कालावधी उलटला, तरी अद्याप तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्याच्या खात्यावर अनुदान रक्कम जमा झाली नाही.पाचोड (बु॥), पैठण, विहामांडवा, आडूळ, लोहगाव, बालानगर, बिडकीन, पिंपळवाडी, नांदर, ढोरकीन या दहा मंडळातर्गत ५७ 'सज्जे' असुन १८९ गावात ९६ हजार १९४ खातेदार आहेत. या सर्वांना शासनाच्या आर्थिक मदतीची प्रतिक्षा लागून आहे. केवळ महिन्यांपासून केवळ लाभार्थांची खाते क्रमांक जमा करुन याद्या बनविण्याचा फार्स केला जात आहे..अन्य काहा जिल्हा व तालुक्यात मदत वाटपाचे काम पूर्णत्वाकडे गेले असुन पैठण तालुक्यात हे काम मात्र रखडल्याचे पाहवयास मिळते. शेतकरी दररोज तलाठी सज्जापासून तहसिल कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहे.तहसील प्रशासनाची उदासिनताच केवळ अनुदान वाटपास जबाबदार असल्याचे शेतकरी अनीस पटेल, मंगलबाई पाचोडे, माधव ठोके यांनी सांगितले असून तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे पूर्णतः दिवाळे निघाले असतानाही दिवाळीला आर्थिक मदत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची निराशी होऊन त्यांना प्रतिक्षा करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही..यासंबंधी पैठणचे तहसिलदार ज्योती पवार नेमके अनुदान केव्हा शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होणार याबाबत अनभिज्ञच असल्याचे दिसून येते.संबंधी तहसिलदार ज्योती पवार म्हणाल्या, 'सप्टेंबर महिन्यानाचा तर विषय आहे. येईल अनुदान येईल.थोडे दम धरा. याबाबत शासनाला प्रस्ताव पाठविलेला आहे.'गतवर्षीचे जवळपास पस्तीस हजार शेतकरी अनुदानाच्या मदतीपासून वंचित राहून त्यांचे जवळपास अडोतीस कोटी रुपये आपत्ती व्यवस्थापनाकडे शेतकऱ्यानी ई-केवायसी न केल्याने पडून आहेत. गतवर्षी लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना यंदाच्या अनुदानापासूनही वंचित राहावे लागते की काय या विषयी चिंता लागून आहे..फळबागा अनुदानातुन वगळण्याच्या धास्तीने शेतकरी हतबल: सप्टेंबरमध्ये झालेल्या संततधार अतिवृष्टीमुळे खरिपासह फळबागाची मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अनेक बागांत पाणी साचल्याने काड्यांवर येऊन काहींना बागा तोडल्या.परंतु कृषी विभागाने महसुल विभागास तालुक्यातील फळबागाची जेमतेम नुकसान झाल्याचा अहवाल दिल्याने फळबागा अनुदानातुन वगळण्याचे संकेत मिळाले असून, फळबागांना शुन्य तर जिरायती कोरडवाहू व बागायती क्षेत्रासाठी तीन हेक्टरची मर्यादा असून संबंधीत शेतकऱ्याच्या नावावर असलेल्या एकूण क्षेत्रापैकी ऐंशी टक्के क्षेत्रालाच अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकरी हिरमुसला झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.