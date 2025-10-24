मराठवाडा

Pachod News : अतिवृष्टीग्रस्त शाहन्नव हजार शेतकऱ्यांची दिवाळी संपली, मदतीच्या प्रतिक्षेत....!

दिवाळीपूर्वी अतिवृष्टीचे अनुदान शेतकऱ्याच्या थेट खात्यात जमा करण्याची घोषणा फोल ठरली.
पाचोड - दिवाळीपूर्वी अतिवृष्टीचे अनुदान शेतकऱ्याच्या थेट खात्यात जमा करण्याची घोषणा फोल ठरली असून एक महिन्याचा कालावधी उलटला, तरी अद्याप मदत न मिळाल्याने पैठण तालुक्यातील दहा मंडळातंर्गत ९६ हजार १९५ शेतकऱ्यांची दिवाळी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत संपली. तलाठी व तहसील दरबारी शेतकऱ्यांच्या चकरा सुरु असुन तलाठीवर्गाकडून खातेदारांचे खाते क्रमांक जमा करण्यास दीरंगाई होत असून नेमके अनुदान कधी मिळेल यासंबंधी स्वतः तहसिलदारच अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येते.

