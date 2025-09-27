Beed News: जिन्यावरून पाय घसरून पडल्याने गेवराईतील व्यापाऱ्याचा मृत्यू, गुरुवारी रात्री घडलेली दुर्घटना

गेवराई : बीडमधील गेवराईच्या भांडी व्यापा-याचा घराच्या जिन्यावरून पडल्याची धक्कादायक होती.शुक्रवारी रात्री या व्यापा-याचा छत्रपती संभाजीनगर येथे उपचार सुरू असताना मृत्यू झाल्याने गेवराई शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे..संतोष लक्ष्मण लाड(वय ३५)रा.लाड गल्ली गेवराई जि.बीड असे या दुर्घटनेत मृत झालेल्या व्यापा-याचे नाव आहे.शहरातील नविन बसस्थानक समोर संतोष लाड यांचे साई भांडी भांडार नावाचे दुकान आहे. .गुरूवारी रात्री दुकान बंद करून ते घरी गेले.घराच्या जिन्याच्या पाय-या चढताना त्यांचा पाय घसरल्याने व्यापारी संतोष लाड यांच्या डोक्याला गंभीर मार लागल्याने गेवराई शहरातील एका खासगी रुग्णालयात उपचारास दाखल केले..मात्र, येथील डाॅक्टरांनी पुढील उपचारार्थ छत्रपती संभाजीनगर येथे हलविण्यास सांगीतले.शुक्रवारी रात्री अखेर या व्यापा-याचा उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला..Nagpur News: ड्युटीवर असताना अचानक चक्कर आल्याने तरुणाचा मृत्यू; नातेवाईकांचा डॉक्टरांवर हलगर्जीपणाचा गंभीर आरोप.दरम्यान,व्यापारी संतोष लाड यांच्या मृत्यूने गेवराई शहरातील नागरिकांत हळहळ व्यक्त होत आहे. मृत व्यापारी यांच्या पश्चात आई, पत्नी,तिन बहिणी, दोन मुले, एक मुलगी, असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.