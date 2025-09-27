मराठवाडा

Beed News: जिन्यावरून पाय घसरून पडल्याने गेवराईतील व्यापाऱ्याचा मृत्यू, गुरुवारी रात्री घडलेली दुर्घटना

Beed Accident:बीडमधील गेवराईच्या भांडी व्यापा-याचा घराच्या जिन्यावरून पडल्याची धक्कादायक होती.शुक्रवारी रात्री या व्यापाऱ्याचा छत्रपती संभाजीनगर येथे उपचार सुरू असताना मृत्यू झाल्याने गेवराई शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Beed News

Beed News

sakal

भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई : बीडमधील गेवराईच्या भांडी व्यापा-याचा घराच्या जिन्यावरून पडल्याची धक्कादायक होती.शुक्रवारी रात्री या व्यापा-याचा छत्रपती संभाजीनगर येथे उपचार सुरू असताना मृत्यू झाल्याने गेवराई शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Beed
accident
family
Businessman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com