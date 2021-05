सासूच्या आत्महत्याप्रकरणी डॉक्टर जावयासह चौघांवर गुन्हा, परळीतील घटना

परळी वैजनाथ (बीड) : शहरातील विद्यानगर भागातील महिलेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना तीन आठवड्यापूर्वी उघडकीस आली होती. जावई आणि त्याच्या कुटुंबियांकडून झालेला अपमान जिव्हारी लागल्यानेच आईने आत्महत्या केल्याचा आरोप मुलीने केली. या प्रकरणी डॉक्टर जावयासह चौघांवर शनिवारी (ता.१५) शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. (A case has been registered against four persons in connection with the suicide of mother-in-law at Parli Vaijnath)

शहर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येथील विद्यानगर भागातील रहिवासी नमिता अमोल रकटे (रा. पिंपळे सौदागर, पुणे) यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे की, नमितीचा विवाह डॉ.अमोल रकटे यांच्याशी झाला होता. मात्र, लग्नात नमिता व माहेरच्या लोकांना सासरच्या मंडळींनी खोटी माहिती देऊन दिशाभूल केली. लग्नानंतर नमिताची आई सुशीला विश्वनाथअप्पा बेंबळगे (विद्यानगर, परळी) यांचा सतत अपमान केला. 'तुम्ही लग्नात दिलेले स्त्रीधन तळतळाट करुन दिल्याने आमच्या घरावर दैवी कोप झाला आहे, त्यामुळे पुन्हा दोन लाख व एक सोन्याची अंगठी द्या' अशी मागणी केली गेली.

शिवाय सुशीला यांच्यासह त्यांचे पती व मुलगा यांना जावई डॉ. अमोल रकटे यांच्या पाया पडण्यास भाग पाडले. शिवाय चारित्र्याबद्दल संशय घेऊन सतत अपमानित केले. त्यामुळे सुशीला बेंबळगे यांनी २० एप्रिल रोजी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा आरोप नमिता रकटे यांनी केला आहे. यावरून शनिवारी पती डॉ.अमोल शरणआप्पा रकटे, सासू जयश्री शरणआप्पा रकटे, सासरा शरणआप्पा विश्वनाथआप्पा रकटे, नणंद श्रूती शरणआप्पा रकटे यांच्याविरुध्द आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहायक निरीक्षक जी.बी.पालवे करत आहेत.

