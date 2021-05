अंगावर वीज पडून शेतकरी गंभीर; जिंतूर तालुक्यातील दुर्घटना

जिंतूर (परभणी) : तालुक्यातील कडसांवगी (Kadsavangi) येथे अंगावर वीज पडून एक ३५ वर्षीय शेतकरी (farmer) गंभीर जखमी झाल्याची दुर्घटना शनिवारी (ता.८) दुपारी तीनच्या सुमारास घडली. (A farmer has been seriously injured in a lightning strike in Jintur taluka)

प्राप्त माहितीनुसार कडसावंगी येथील शेतकरी रामेश्वर अंभोरे (वय ३५) हे आपल्या शेतात काम करत असताना दुपारी अचानक वादळी वाऱ्यासह विजांच्या कडकडात अवकाळी पाऊस सुरू झाला. शेतकरी अंभोरे हे घराकडे निघाले होते. याच दरम्यान विजांचा जोराचा कडकडाट होऊन त्यांच्या अंगावर वीज पडली. यात ते गंभीर जखमी झाले. गावकरी व नातेवाईकांनी त्यांना शहरातील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले. परंतु प्रकृती चिंताजनक असल्यामुळे पुढील उपचारासाठी त्यांना परभणी येथे हलविण्यात आले आहे.