मराठवाडा
Parli Vaijnath News : सलग दुसऱ्या वेळा राष्ट्रीय पॅरा जलतरण स्पर्धेत आभा मुंडेंने केली पाच सुवर्णपदकांची कमाई
राष्ट्रीय जलतरण स्पर्धेत दिव्यांग जलतरणपटू आभा मुंडेने आपली जिद्द चिकाटी आणि अथक परिश्रमाच्या जोरावर महाराष्ट्राची मान अभिमानाने उंचावेल अशी कामगिरी केली.
परळी वैजनाथ - हैदराबाद येथील जी एम सी बालयोगी स्टेडियम येथे संपन्न झालेल्या २५ व्या राष्ट्रीय पॅरा जलतरण स्पर्धेत परळी तालुक्यातील डाबी येथील रहिवाशी असणाऱ्या व विद्यावर्धिनी विद्यालयात नववीचे शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग जलतरणपटू आभा गणेश मुंडे हिने जलतरणात दमदार कामगिरी करत राष्ट्रीय स्तरावर तब्बल ५ सुवर्णपदके पटकावत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.