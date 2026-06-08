मराठवाडा

Abhijit Deepke: शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याशिवाय थांबणार नाही: अभिजित दीपके, कोणावर तरी जबाबदारी निश्चित करावीच लागणार

Abhijit Deepke Demands Education Minister resignation: नीट’ प्रश्नपत्रिका फुटीवरून अभिजित दीपके यांचा संताप; एक कोटी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ, जबाबदारीसाठी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची ठाम मागणी
Education Minister Under Fire as Abhijit Deepke Intensifies Resignation Demand

Education Minister Under Fire as Abhijit Deepke Intensifies Resignation Demand

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर : ‘नीट’ प्रकरणानंतर अधिकाऱ्यांच्या केवळ बदल्या घडवून आणल्या. साधे निलंबनही करू शकत नसेल तर अशी व्यवस्था कुठपर्यंत चालणार’, असा सवाल करीत ‘काॅक्रोच जनता पार्टी’चे प्रमुख अभिजित दीपके यांनी ‘कोणावर तरी जबाबदारी निश्चित करावीच लागणार आहे, म्हणून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही,’ असे ठणकावून सांगितले.

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