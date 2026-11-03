Marathwada Weather: गुलाबी थंडीची प्रतीक्षा करावी लागणार ;नोव्हेंबरमध्ये तापमानही सरासरीपेक्षा अधिक राहाण्याचा अंदाज

परभणी: ‘ऑक्टोबर हीट’चा तडाखा ओसरत असतानाच आता हिवाळ्याकडे लक्ष लागले आहे. सध्या पहाटे हवेत गारवा जाणवू लागल्याने थंडीच्या आगमनाची चाहूल लागली आहे. असे असले तरी नोव्हेंबरचे हवामान काहीसे वेगळे संकेत देत आहेत. मराठवाड्यात दिवसासोबत रात्रीचे तापमानही सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज असल्याने गुलाबी थंडीचा आनंद घेण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते..नोव्हेंबर महिन्यात मराठवाड्यातील बहुतांश भागांत दिवसाचे कमाल तापमान सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सकाळी आणि सायंकाळी आल्हाददायक वातावरण असले तरी दुपारच्या उन्हाची तीव्रता कायम राहू शकते. दुसरीकडे, किमान तापमानही सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता असल्याने रात्रीच्या थंडीत वाढ होण्याची चिन्हे नाहीत. विभागाच्या पूर्वेकडील काही भागांत मात्र किमान तापमान सरासरीच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे..उत्तर भारतातून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचा प्रभाव महाराष्ट्रातील हिवाळ्याची तीव्रता ठरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. उत्तरेकडील कोरडे, थंड वारे सातत्याने वाहू लागल्यास रात्रीच्या तापमानात घट होऊन गारवा वाढू शकतो. तसेच आकाश निरभ्र राहिल्यास जमिनीतील उष्णता बाहेर पडण्यास मदत होते आणि थंडी अधिक जाणवते. याउलट समुद्राकडून येणारे बाष्पयुक्त वारे आणि ढगाळ वातावरण यामुळे रात्रीचे तापमान अपेक्षेइतके कमी होत नाही. बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाची क्षेत्रे किंवा चक्रीवादळांमुळे वाऱ्यांची दिशा, वातावरणातील आर्द्रतेत बदल होऊ शकतो. .त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील तापमानावरही होण्याची शक्यता असते. मात्र, प्रत्येक हवामान प्रणालीचा मराठवाड्यावर सारखाच परिणाम होत नाही. तिचा मार्ग, तीव्रता, स्थानिक परिस्थितीवर परिणाम अवलंबून असतो. यंदा हिवाळ्याची चाहूल लागली असली तरी नोव्हेंबरमध्ये कडाक्याची थंडी अनुभवायला मिळण्याची शक्यता कमी दिसते. मात्र, हवामानातील अनुकूल बदलांमुळे पुढील काळात रात्रीचा गारवा वाढू शकतो. त्यामुळे परभणीसह मराठवाड्यात गुलाबी थंडीचा आनंद घेण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागू शकते..पाण्याचा वापर ठरू शकतो फायदेशीरतापमानात घट झाल्यास अन्य हवामान घटक समान असताना बाष्पीभवनाचा वेग कमी होण्यास मदत होते. परिणामी जलसाठे आणि जमिनीतील ओलावा अधिक काळ टिकविण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. शेती आणि जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची आहे. मात्र, वाऱ्याचा वेग, हवेतील आर्द्रता आणि सूर्यप्रकाश यांचाही बाष्पीभवनावर प्रभाव पडत असल्याने शेतकऱ्यांनी उपलब्ध पाण्याचा नियोजनपूर्वक वापर करणे आवश्यक आहे..दिवाळीनंतर गारवा वाढण्याची अपेक्षादिवाळीनंतर थंडीचा जोर वाढेल, अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे. मात्र, थंडीची सुरवात सणाच्या तारखेवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष हवामान परिस्थितीवर अवलंबून असते. निरभ्र आकाश, कोरडी हवा, उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे सातत्य निर्माण झाल्यास रात्रीच्या तापमानात लक्षणीय घट होऊ शकते. त्यामुळे दिवाळीनंतरच्या तापमान नोंदी, हवामानातील बदल यावरच यंदाच्या थंडीची दिशा स्पष्ट होणार आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले..मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत नोंव्हेबरमध्ये कमाल-किमान तापमान सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे दिवाळी संपल्यानंतर लगेचच हुडहुडी भरविणारी थंडी सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे. एल निनोचा प्रभाव नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यातही कायम राहण्याचे संकेत आहेत. तथापि, केवळ नोव्हेंबरमधील हवामानाच्या अंदाजावरून यंदाच्या संपूर्ण हिवाळ्यात थंडी कमी राहील, असे ठामपणे सांगता येणार नाही.– डॉ. कैलास डाखोरे,मुख्य प्रकल्प समन्वयक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.