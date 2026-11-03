मराठवाडा

Marathwada Weather: गुलाबी थंडीची प्रतीक्षा करावी लागणार ;नोव्हेंबरमध्ये तापमानही सरासरीपेक्षा अधिक राहाण्याचा अंदाज

Marathwada November Weather Forecast : मराठवाड्यात नोव्हेंबर महिन्यात कमाल आणि किमान तापमान सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतरही कडाक्याची थंडी पडण्याची शक्यता कमी असून, गुलाबी थंडीसाठी नागरिकांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
Above-average temperatures are likely to delay the onset of winter chill across Marathwada in November.

Above-average temperatures are likely to delay the onset of winter chill across Marathwada in November.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

परभणी: ‘ऑक्टोबर हीट’चा तडाखा ओसरत असतानाच आता हिवाळ्याकडे लक्ष लागले आहे. सध्या पहाटे हवेत गारवा जाणवू लागल्याने थंडीच्या आगमनाची चाहूल लागली आहे. असे असले तरी नोव्हेंबरचे हवामान काहीसे वेगळे संकेत देत आहेत. मराठवाड्यात दिवसासोबत रात्रीचे तापमानही सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज असल्याने गुलाबी थंडीचा आनंद घेण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

Loading content, please wait...
agriculture weather news
accurate weather reporting in Maharashtra
agriculture and weather conditions
November 8 Diwali 2026