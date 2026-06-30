मराठवाडा

Beed Corruption: माजलगाव सहाय्यक निबंधक कार्यालयात एसीबीची धाड; सहाय्यक निबंधकासह तिघांना रंगेहात पकडले, सावकारकी परवाना अन्..

₹13000 bribe trap by Anti Corruption Bureau: खाजगी सावकारकीचा परवाना मंजूर करण्यासाठी १५ हजारांची लाच मागणी; एसीबीच्या कारवाईत सहाय्यक निबंधकासह तिघे जेरबंद
Private Money Lending License Bribe: Three Held in ACB Operation at Majalgaon

Private Money Lending License Bribe: Three Held in ACB Operation at Majalgaon

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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माजलगाव : येथील सहाय्यक निबंधक कार्यालयात ता. 30 मंगळवारी जालना येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने धाड टाकून सहाय्यक निबंधकासह तिघांना कथित लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले. या कारवाईमुळे तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

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