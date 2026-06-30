Beed Corruption: माजलगाव सहाय्यक निबंधक कार्यालयात एसीबीची धाड; सहाय्यक निबंधकासह तिघांना रंगेहात पकडले, सावकारकी परवाना अन्..

माजलगाव : येथील सहाय्यक निबंधक कार्यालयात ता. 30 मंगळवारी जालना येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने धाड टाकून सहाय्यक निबंधकासह तिघांना कथित लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले. या कारवाईमुळे तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे..Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.प्राथमिक माहितीनुसार, खाजगी सावकारकीचा परवाना मंजूर करून देण्यासाठी तक्रारदाराकडे 15 हजार रुपये लाचेची मागणी करण्यात आली होती. याबाबत तक्रारदाराने जालना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. .तक्रारीची पडताळणी झाल्यानंतर तडजोडी अंती तेरा हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना सहाय्यक निबंधक सुरज जगदाळे, कार्यालयीन अधीक्षक सतीश शेरखाने, खाजगी इसम महेश फपाळ या तिघांना रंगेहाथ पकडले..Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!.\rकारवाईनंतर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या घटनेमुळे सरकारी कार्यालयांतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.