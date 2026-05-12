Kalamb ACB Raid: स्पा सेंटरसाठी ‘हप्ता’ मागणारा पोलिस अंमलदार एसीबीच्या जाळ्यात; ३६ हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडला, कळंबमध्ये मोठी कारवाई!

-दिलीप गंभिरे कळंब: स्पा सेंटरचा व्यवसाय सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी मासिक हप्त्याच्या स्वरूपात लाचेची मागणी करणाऱ्या कळंब पोलीस ठाण्यातील एका पोलिस अंमलदाराला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई सोमवारी (ता.11) कळंब शहरातील होळकर चौकातून तांदळवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत असलेल्या गुलमोहर बिर्याणी हाऊससमोर करण्यात आली.या प्रकरणी अशोक दादाराव करवर वय 34, पोलिस अंमलदार यांना ताब्यात घेण्यात आले असून दुसरे पोलीस अंमलदार सिद्धेश्वर प्रकाश शिंदे वय 37 यांचा शोध सुरू आहे..लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार वय 33 यांचा कळंब येथे रिलॅक्स स्पा सेंटरचा व्यवसाय आहे. हा व्यवसाय सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी पोलिस निरीक्षकांसाठी 20 हजार रुपये व दुय्यम अधिकाऱ्यांसाठी 20 हजार रुपये, असे एकूण 40 हजार रुपयांच्या हप्त्याची मागणी संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटल्यास स्पा सेंटर बंद करून कारवाई केली जाईल, अशी धमकीही देण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते..या तक्रारीची 10 मे रोजी पडताळणी करण्यात आली. त्यावेळी शहरातील बागवान चौक येथे पंचांसमक्ष आरोपींनी पोलिस निरीक्षकांसाठी 20 हजार रुपये आणि दुय्यम अधिकाऱ्यांसाठी 16 हजार रुपये, असे एकूण 36 हजार रुपयांची लाच स्वीकारण्याचे कबूल केले.त्यानंतर 11 मे रोजी सापळा रचण्यात आला. तक्रारदाराकडून 36 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अशोक करवर यांना स्विफ्ट कारमध्ये रंगेहाथ पकडण्यात आले. .आरोपीच्या अंगझडतीत शर्ट व पँटच्या खिशातून 36 हजार 350 रुपये, मोबाईल फोन तसेच कार व मोटारसायकलीच्या चाव्या जप्त करण्यात आल्या.या प्रकरणी कळंब पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून असून पुढील तपास पोलिस निरीक्षक विजय वगरे हे करीत आहेत..ही कारवाई पोलिस उपअधीक्षक बाळू संपती जाधवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. यावेळी पोहेकॉ गजानन घायवट, पोलिस अंमलदार मनोहर भुतेकर, गणेश चेके, संदीपान लहाने, गजानन कांबळे तसेच चालक भालचंद्र बिनोरकर यांनी केली.