Aadul Accident : अपघात वार! तीन वेगवेगळ्या अपघातात नऊ जण जखमी

आडूळ - कारमध्ये पेट्रोल भरून रस्त्याला लागणारी कार व रस्त्याने भरधाव वेगाने जाणाऱ्या क्रुझर या वाहनांच्या धडकेत क्रुझर व कार मधील सहा जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना धुळे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील रजापूर ता. पैठण शिवारात रविवारी (ता. २६) रात्री साडे बारा वाजेच्या सुमारास घडली..तर सकाळी याच ठिकाणी उभ्या दुचाकीला पाठीमागून येणाऱ्या दुसऱ्या दुचाकीने धडक दिल्याने दुचाकीस्वार दोन जण जखमी झाले. तर संध्याकाळी आडूळ फाटा येथे विरुद्ध दिशेने राँग साईड येणाऱ्या स्कूटी स्वाराला कार ने उडविल्याने स्कूटी चालक गंभीर जखमी झाला तर कार पुलाला जावून धडकल्याने कारचे मोठे नुकसान झाले..या विषयी पाचोड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार कार क्रमांक एम एच २० जीके ७८०९ हि कार रजापूर येथील पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरून महामार्गाला लागत असतांना पाचोडकडून क्रुझर क्रमांक एम एच १९ पी १२६८ हे वाहन येत होते या दोन्ही वाहनात येथील चौफुल्लीवर समोरासमोर धडक झाली यात क्रुझरमधील तनिष ज्ञानेश्वर पाटील (वय-१५ वर्षे), रामचंद्र दाजीबा पाटील (वय-५५ वर्षे), विठाबाई दामू पाटील (वय-५० वर्षे) तिघे राहणार किनगाव तालुका यावल जिल्हा जळगाव व कार मधील शकील तांबोळी, सोहेल तांबोळी असे सहा जण गंभीर जखमी झाले..या अपघाताची नोंद पाचोड पोलिस ठाण्यात घेण्यात आली असून ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिट जमादार रणजितसिंग दुल्हत तपास करित आहेत. श्री. दुल्हत यांनी रात्री तात्काळ घटनास्थळी येवून मदतकार्य करून जखमींना उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे हलविले..रजापूर येथील पेट्रोल पंपाजवळ अनाधिकृत पणे दुभाजकाला फोडून रस्ता करण्यात आला असुन येथे नेहमीच अपघात होतात शिवाय येथील अपघातात या अगोदर ही अनेक जखमी झाले तरी दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे त्यामुळे हे दुभाजक बंद करण्यात यावे अशी मागणी आता वाहनधारक करीत आहेत..