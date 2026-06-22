Udgir Crime : सख्या भावाच्या खूनप्रकरणी आरोपीस जन्मठेप

उदगीर - सख्या भावाच्या खूनप्रकरणी आरोपी अविनाश वाघमारे यास उदगीर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. ही शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वाय. बी. गमे यांनी सुनावली..प्रकरणातील माहितीनुसार, आरोपीने "माझ्या पत्नींकडे का पाहिले?' या संशयातून आपल्या सख्या भावावर विटा व लाकडाने हल्ला केला. या मारहाणीत गंभीर जखमी झालेल्या भावाचा मृत्यू झाला. ही घटना २८ जून २०२२ रोजी लोणी येथे घडली. घटनेची माहिती डायल ११२ वर प्राप्त झाल्यानंतर चार्ली ड्युटीवरील पोलीस कर्मचारी रवींद्र चिमुले यांनी उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात फिर्याद नोंदविली. सदर गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक तानाजी चेरले यांनी करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते..या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे नऊ साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यापैकी घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असलेले आरोपीचा भाऊ व भाऊजाई हे फितूर झाले. मात्र, परिस्थितीजन्य पुरावे, न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेचा अहवाल आणि सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद विचारात घेऊन न्यायालयाने आरोपीस दोषी ठरविले..न्यायालयाने आरोपी अविनाश वाघमारे यास जन्मठेप व १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास सहा महिन्यांच्या अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील शिवकुमार गिरवलकर यांनी काम पाहिले. त्यांना उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पैरवी अधिकारी अक्रम शेख यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.