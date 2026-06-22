मराठवाडा

Udgir Crime : सख्या भावाच्या खूनप्रकरणी आरोपीस जन्मठेप

सख्या भावाच्या खूनप्रकरणी आरोपी अविनाश वाघमारे यास उदगीर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
life imprisonment in murder case

Court verdict in the Udgir brother murder case resulting in life imprisonment

sakal

युवराज धोतरे
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उदगीर - सख्या भावाच्या खूनप्रकरणी आरोपी अविनाश वाघमारे यास उदगीर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. ही शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वाय. बी. गमे यांनी सुनावली.

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