मराठवाडा

Jain Heritage: अचलेरच्या मल्लिकार्जुन मंदिरात १२व्या शतकातील जैन शिलालेख; ‘यापनीय संघा’च्या विजयपार्श्व जिनालयाचा ऐतिहासिक पुरावा

अचलेर येथील मल्लिकार्जुन मंदिरात सापडलेल्या १२व्या शतकातील जैन शिलालेखातून ‘यापनीय संघा’चा ठसा; विजयपार्श्व जिनालय व पार्श्वनाथ मूर्तीमुळे प्राचीन जैन बसदीचे अस्तित्व अधोरेखित
A 12th-century Jain inscription linked to the Yapaniya Sangha has been discovered near the ancient Mallikarjun Temple at Achaler in Dharashiv district.

A 12th-century Jain inscription linked to the Yapaniya Sangha has been discovered near the ancient Mallikarjun Temple at Achaler in Dharashiv district.

Sakal

सुधीर कोरे
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जेवळी (ता. लोहारा) : लोहारा तालुक्यातील अचलेर येथील प्रसिद्ध प्राचीन मल्लिकार्जुन मंदिराच्या पायऱ्या उतरताना उजव्या बाजूच्या भिंतीत एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक जैन मूर्तीचा शिलालेख आढळून आला आहे. हा दगड प्रत्यक्षात एका जैन मूर्तीचे 'सिंहपीठासन' असल्याचे अभ्यासाअंती स्पष्ट झाले आहे.

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