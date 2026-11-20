पाचोड - एसटी बसमध्ये विसरलेले मौल्यवान वस्तुसह अन्य सामानाची पिशवी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संबंधित प्रवाशाला परत करून प्रामाणिकपणा, कर्तव्यदक्षता आणि माणुसकीचा प्रत्यय दाखवून दिला..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, दादेगाव (ता. पैठण) येथील सौ. संगीता दीपक भवरे या शुक्रवारी (ता. २०) जालना येथून पैठणकडे जाणाऱ्या एसटी बसमध्ये बसल्या. त्या प्रवासा दरम्यान आपल्या गावी दादेगाव येथे उतरल्या. उतरतांना त्यानी आपल्या सोबत असलेली पिशवी बसमध्येच विसरून गेल्या. विसरलेल्या या पिशवीत सोन्याचे दागिने, मोबाईल आणि रोख रक्कम आदी दोन लाखाचा ऐवज होता..सौ. संगीता दीपक भवरे या आपल्या गावावर काही वेळाने त्यांना आपली पिशवी बसमध्येच विसरल्याचे लक्षात आले. पिशवी हरवल्याने त्या चिंतेत पडल्या. त्यांनी पैठण आगारातील सुरक्षा रक्षक विश्वंभर हजारे यांच्याशी संपर्क साधून घडलेली घटना सांगितली. विश्वंबर हजारे यांनी क्षणाचाही विलंब न करता संबंधित बसवाहक श्री. वडघने यांना फोन करून पिशवीबाबत माहिती दिली..वाहक श्री. वडघने यांनी तत्काळ बसमधील आसनांची तपासणी केली असता विसरलेली पिशवी आढळून आली. त्यांनी ती सुरक्षित ताब्यात घेतल्याची माहिती संबंधित महिलेला फोनद्वारे दिली. त्यामुळे महिलेच्या जिवात जीव आला. त्यांनी तातडीने पैठण गाठले असता ती पिशवी वाहतूक नियंत्रक एस. बी. नरवडे, वाहतूक नियंत्रक मंजुषा माने, सुरक्षा रक्षक विश्वंभर हजारे, बसचालक बटुळे आणि वाहक श्री.वडघने यांच्या उपस्थितीत सौ. संगीता भवरे यांना परत करण्यात आली.एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या प्रामाणिक कार्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..मौल्यवान ऐवज समोर असूनही कोणताही मोह न ठेवता तो प्रामाणिकपणे परत करण्याची भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतली. त्यांच्या या कृतीतून आजही समाजात प्रामाणिकपणा आणि माणुसकी जिवंत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कर्तव्य बजावण्याबरोबरच सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचे प्रवाशांकडून कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.