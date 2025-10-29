Deglur News : प्रशासन निवडणूक कामात गर्क; रेती तस्करांची मात्र चांदी

देगलूर - गेल्या आठवड्यात एकीकडे प्रशासनासह सर्वसामान्य नागरिक दीपावली साजरी करण्यात व्यस्त असताना रेती तस्करांनी मात्र तालुक्यातल्या शासनमान्य घाटावरून रेती तस्करी करून स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेण्यात मग्न होते. यामुळे शासनाच्या लाखो रुपयाच्या महसुलावर पाणी फेरले जात आहे. रेती तस्करांच्या मागे कोणाचा वरदहस्त आहे हेही पुढे आणणे आवश्यक आहे..तालुक्यात सांगवी ऊमर, मेदनकल्लूर ,शेवाळा, शेळगाव ही रेती घाट अधिकृत शासनमान्य आहेत. येथील रेतीला राज्यासह परराज्यात मोठी मागणी आहे. सांगवी उमर रेती घाटावरून तर वर्षाचे बारा महिने तस्करी थांबायला तयार नाही. महसूल यंत्रणेचे पथक व पोलिसांचे ग्रस्त पथकाला गुंगारा देऊन रेती तस्करी होत असेल तर याला पाटबळ कोणाचे आहे, याचा शोध महसूल यंत्रणेनेच घेण्याची गरज आहे..सांगवी उमरच्या रेती तस्करीचे प्रकरण गावकऱ्यांनी थेट राज्याच्या महसूल मंत्र्यापर्यंत नेले, तेथूनच सूत्रे हल्ल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत स्थानिक प्रशासनाला रेती तस्करी थांबवण्यासंदर्भाचे निर्देश दिल्याची माहिती गावकऱ्यांनी दिली.बुधवार ता. २९ रोजी तहसीलदार भरतराव सूर्यवंशी यांनी भल्या पहाटे पावसातच मोटरसायकल वरून पाठलाग करीत शहरातून अवैध रेती वाहतूक करणारे दोन बोलेरो जप्त केल्या आहेत. यावरून स्थानिक महसूल प्रशासनाच्या डोळ्यात धुळपेकरिता रेती तस्करी सुरूच असल्याचे दृष्टिक्षेपास येत आहे..सद्यस्थितीत एकीकडे महसूल यंत्रणेसह प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची लगीनघाई लागली आहे. त्यामुळे ते तिकडे व्यस्त असताना रेती तस्कर मात्र रेती तस्करीतून दिवाळी साजरी करत आहेत. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कडक निर्बंध लादण्याची मागणी गावकरी करीत आहेत..२४ तास पथक कार्यरत...स्थानिक महसूल कर्मचाऱ्यांचे सांगवी उमर व इतर घाटांसाठी २४ तास नियुक्ती करण्यात आली आहे. जीपीएस प्रणाली द्वारे फोटो काढण्याच्या ही सूचना संबंधित कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तरीही काही जण तेलंगणातून व इतर भागातून रेती तस्करी करीत असल्याचे पुढे येत आहे. मात्र हाती लागल्यानंतर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जात आहे. रेती तस्करानी तात्काळ हे प्रकार थांबवावेत अन्यथा कारवाई संदर्भात हयगय केली जाणार नाही.- भरत सूर्यवंशी, तहसीलदार देगलूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.