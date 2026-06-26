Dangerous ZP School Building: टाकळी राजेराय जि.प. शाळेची धोकादायक इमारत; २०१७ पासून लोबकळता स्लॅब, विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी सुरूच खेळ

टाकळी राजेराय : एकीकडे जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षणाबरोबर भौतीक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विवीध उपाय योजना राबवल्या जात असताना दुसरीकडे माञ खुलताबाद तालुक्यातील टाकळी राजेराय येथिल जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी नविन शैक्षणीक वर्षातही खेळ सुरुच आहे. .सन २०१७—१८ मध्ये आलेल्या वादळी पाउस व वार्यात जिर्ण झालेल्या वर्गखोलीच्या वरड्यांचे खांब कोसळले होते. सुदैवाने यात मुले बालंबाल वाचली होती. तेव्हापासुन अद्यापर्यंतही त्या वर्गखोलीचा स्लॅब लोबकळत असल्यामुळे मुलांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाला आहे. या बाबत प्रशासन कश्याची वाट बघत आहे, हेच अद्यापही कळले नाही. ती वर्गखोली कधी पाडणार असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे.. कागदी घोड्यातच अडकली परवानगीपावसात वर्गखोलीचा स्लॅब कोसळल्याची माहीती मिळताच तत्कालीन गटविकास अधिकारी मोकाटे यांनी शाळेस भेट देत तात्काळ अहवाल सादर करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु त्यानंतर सर्व अहवाल, निवेदने ही फक्त कागदी घोड्यातच अडकली आहे. ती वर्गखोली पाडण्याची परवानगी प्रशासनाने लवकर द्यावी अशी मागणी पालकातुन होत आहे.. शाळा सुटल्यानंतरही राहतो मुलांचा वावरदिवसभर शाळेतील मुलांचा वावर त्याच खोलीच्या आजुबाजुलाच राहते. तर अंगणवाडी व उर्दु माध्यमाच्या लहान मुलांचा वर्गात जाण्यासाठीही त्याच बाजुने जावे लागते. तर शाळा सुटल्यानंतरही मुले प्रांगणात खेळत असल्यामुळे धोका अधिक निर्माण झाला आहे. त्याबरोबरच त्या परिसरात नेहमीच साप व विंचु दिसत असल्यामुळे तोही धोका निर्माण झाला आहे.. पदाधिकारी म्हणतात१) प्रतिक्षा कापसे (जिप सदस्य)येणार्या जिल्हा परिषदेच्या मिटींगमध्ये या शाळेच्या धोकादायक वर्गखोलीबाबत प्रश्न मांडणार आहे. व त्यानंतर लगेच ती पाडण्याची प्रक्रियाही पुर्ण करण्यात येईल.२) सुरेश जाधव (पंचायत समिती सदस्य)ती वर्गखोली खरच धोकादायक असुन, त्याबाबत अधिकार्यासोबत चर्चा केली .लवकरच नियमानुसार परवानग्या घेउन, माझ्या निधितुन त्यावर योग्य ती पाउले उचलली जातील.३) हरुण पटेल (शालेय समिती अध्यक्ष)सदरिल वर्गखोली धोकादायक असुन त्याबाबत प्रशासनाने लवकरच निर्णय घ्यावा. आता पावसाळ्याचे दिवस सुरू झाले असुन ती कधीही कोसळु शकते.४) आशाबाई चव्हाण (मुख्यध्यापक)सदरिल वर्गखोलीबाबत शिक्षण विभागामार्फत प्राप्त झालेली लिंक ही भरली आहे. तसेच शुक्रवारी झालेल्या शालेय समितीच्या बैठकीतही हा ठराव घेण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.