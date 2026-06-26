मराठवाडा

Dangerous ZP School Building: टाकळी राजेराय जि.प. शाळेची धोकादायक इमारत; २०१७ पासून लोबकळता स्लॅब, विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी सुरूच खेळ

टाकळी राजेराय शाळेची जिर्ण, धोकादायक इमारत नव्या शैक्षणिक वर्षातही कायम; प्रशासनाची टाळाटाळ, विद्यार्थ्यांच्या जीविताला सतत धोका
Dangerous condition of Zilla Parishad school building in Takli Rajeray poses threat to students

Dangerous condition of Zilla Parishad school building in Takli Rajeray poses threat to students

Sakal

आरेफ पटेल
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टाकळी राजेराय : एकीकडे जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षणाबरोबर भौतीक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विवीध उपाय योजना राबवल्या जात असताना दुसरीकडे माञ खुलताबाद तालुक्यातील टाकळी राजेराय येथिल जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी नविन शैक्षणीक वर्षातही खेळ सुरुच आहे.

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