Paithan News : आडूळ येथील काद्राबाद येथे होणाऱ्या तब्लीगी इज्तेमा जय्यत तयारी; 30 ते 40 हजार भाविकांची उपस्थिती अपेक्षित!

आडुळ : इस्लाम धर्माची शिकवण व बदलत्या काळानुसार समाज बांधनांनी आपापल्या पाल्यांना शालेय शिक्षणासोबतच धार्मिक शिक्षण ही देणे गरजेचे असल्याने मुस्लीम समाजाच्या तब्लीगी जमात मार्फत ठिकठिकाणी इज्तेमा व जमातच्या माध्यमातुन समाजात जनजागृती केले जाते याचा एक भाग म्हणुन येत्या ७ व ८ जानेवारी रोजी आडूळ ता. पैठण येथील तब्लीग इज्तेमा काद्राबाद (ता.छ.संभाजीनगर) येथील कचनेर फाटा येथे होणार आहे. .या दोन दिवसीय इज्तेमाची गेल्या १२ डिसेंबर पासुन जय्यत तयारी सुरु असून यासाठी एक लाख स्केअर फुटाचे एक सोबत पन्तास हजार भाविक थांबतील असे सभा मंडप, सात हजार स्केअर फुटाची तात्पूर्वी मशिद, २० ते ३० एकर क्षेत्रात चार चाकी व दुचाकी वाहनांची पार्कींग, ४०० वजु खाने, १०० शौचालय, तिन विहिरीतून पाणी पुरवठा, चार नविन विद्युत मिटर सह चार जनरेटर व्दारे विजपुरवठा, येणाऱ्या भाविकांना अल्पदरात जेवण मिळावे यासाठी दोन जेवणाचे झोन व पन्नास हॉटेल सह इतर दुकानांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी आडूळ सह परिसरातील पाच शे च्या वर संयसेवक रात्रंदिवस परिश्रम घेत आहेत. या इस्तेमातुन पंचविस ते तीस ४० दिवसांच्या जमात निघणार आहे तर अनेक लग्न यात लागणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले आहे. ७ जानेवारीला इस्तेमाची सुरुवात होणार असुन ८ जानेवारी रोजी रात्री ९ वाजता दुआ ने इस्तेमाची सांगता होईल..मनपसंद परंपरा.हिंदु समाज बांधवांनी दिले जागा व पाणी मोफतज्या ठिकाणी हा इस्तेमा होत आहे ती सर्व जागा हिंदु समाज बांधवांची असुन त्यांनी इस्तेमाच्या वापरासाठी ही जागा आयोजकांना मोफत उपलब्ध करून दिली असुन इस्तेमा साठी लागणाऱ्या पाण्यासाठी विहिरी दिल्या आहेत. त्यामुळे एककडे राजकारणी हिंदु- मुस्लीम करून आपली राजकिय पोळी भाजत आहेत तर दुसरी कडे सामान्य एकमेकांना सहकार्य करून देशाला एकतेचा संदेश देत आहे..इस्तेमासाठी येथील भाविक उपस्थित राहणारआडूळ, चिकलठाणा, मुकुंदवाडी, गारखेडा, हुसैन कॉलनी, भारतनगर, करमाड, पिंप्रीराजा, गाढेजळगाव, लाडसावंगी, शेकटा, कचनेर सह दिड शे च्यावर गावातील भाविकांची या इस्तेमात उपस्थिती राहणार आहे..इज्तेमाच्या तयारीसाठी दररोज पाच शे च्या वर संयसवेक दररोज श्रमदान करित असुन अनेक अन्नदाते येथे अन्न धान्यासह आर्थिक मदत करित आहेत तर गेल्या अनेक दिवसांपासून जागा सपाटीकरणासाठी जेसीबी, ट्रॅक्टर हे भाविकांमार्फत मोफत चालविले जात आहेत..