Paithan News : आडूळ येथील काद्राबाद येथे होणाऱ्या तब्लीगी इज्तेमा जय्यत तयारी; 30 ते 40 हजार भाविकांची उपस्थिती अपेक्षित!

Kadrabad Ijtema : आडूळजवळील काद्राबाद येथे 7 व 8 जानेवारी रोजी भव्य तब्लीगी इज्तेमा होणार असून त्यासाठी हजारो स्वयंसेवक परिश्रम घेत आहेत. या इज्तेमातून धार्मिक शिक्षणासोबत सामाजिक एकतेचा संदेश दिला जाणार आहे.
Grand Preparations for Tablighi Ijtema at Kadrabad

मुनाफ शेख
आडुळ : इस्लाम धर्माची शिकवण व बदलत्या काळानुसार समाज बांधनांनी आपापल्या पाल्यांना शालेय शिक्षणासोबतच धार्मिक शिक्षण ही देणे गरजेचे असल्याने मुस्लीम समाजाच्या तब्लीगी जमात मार्फत ठिकठिकाणी इज्तेमा व जमातच्या माध्यमातुन समाजात जनजागृती केले जाते याचा एक भाग म्हणुन येत्या ७ व ८ जानेवारी रोजी आडूळ ता. पैठण येथील तब्लीग इज्तेमा काद्राबाद (ता.छ.संभाजीनगर) येथील कचनेर फाटा येथे होणार आहे.

