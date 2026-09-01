Girl Child Celebration: चार पिढ्यांची प्रतीक्षा संपली; पाचव्या पिढीत लेक आली, दहिफळे कुटुंबाने ढोल-ताशांच्या गजरात केला जन्मोत्सव

-लक्ष्मण वाकडेपरळी वैजनाथ : गेल्या चार पिढ्यांपासून ज्या दहिफळे कुटुंबाला कन्यारत्नाच्या आगमनाची प्रतीक्षा होती, त्यांच्या पाचव्या पिढीत अखेर लेकीचे आगमन झाले. या कन्यारत्नाच्या जन्माने दहिफळे कुटुंबाच्या आनंदाला अक्षरशः पारावार उरला नाही. मुलीच्या जन्माचे स्वागत केवळ घरापुरते मर्यादित न ठेवता आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेत कुटुंबीयांनी नवजात कन्येची थाटामाटात ढोल ताशाच्या गजरात रथातून मिरवणूक काढत तिचा जन्मोत्सव साजरा केला..Teacher Success Story: दोन गुणांनी स्वप्न हुकले, पण जिद्द कायम राहिली; धनश्री काळूखेंची शिक्षक होण्याची प्रेरणादायी कहाणी.येथील भगवान प्राथमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक लिंबाजी माधवराव दहिफळे यांचे द्वितीय चिरंजीव ऋषिकेश दहिफळे आणि सुनबाई कल्पना यांच्या पोटी कन्यारत्नाचा जन्म झाला. दहिफळे कुटुंबातील मागील चार पिढ्यांपासून मुलीच्या जन्माची प्रतीक्षा होती. त्यामुळे पाचव्या पिढीत लेकीचे आगमन होताच संपूर्ण कुटुंबात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले..या आनंदाला अधिक संस्मरणीय करण्यासाठी दहिफळे कुटुंबीयांनी नवजात कन्येचा जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याचे ठरविले. त्यानुसार आई कल्पना यांच्यासह नवजात बालिकेला आकर्षक पद्धतीने सजवलेल्या रथात विराजमान करण्यात आले. त्यानंतर ढोल-ताशांचा गजर, फटाक्यांची आतषबाजी आणि आनंदाचा जल्लोष करत परळी शहरातून मिरवणूक काढण्यात आली..शहरातीलपद्मावती गल्ली परिसरातून निघालेली ही मिरवणूक इंदिरानगर येथील दहिफळे यांच्या निवासस्थानी पोहोचली. मिरवणुकीच्या मार्गावर नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. आनंदाचे प्रतीक म्हणून वाटेत नागरिकांना जिलेबीचे वाटपही करण्यात आले. नवजात कन्येचे अशा पद्धतीने करण्यात आलेले स्वागत पाहून अनेकांनी दहिफळे कुटुंबाचे कौतुक केले..आजही अनेक ठिकाणी मुलीच्या जन्माकडे दुय्यम दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. अशा सामाजिक परिस्थितीत मुलीच्या जन्माचा उत्सव साजरा करून ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, ‘मुलीच्या जन्माचे स्वागत करा’ असा सकारात्मक संदेश देण्याचा दहिफळे कुटुंबाचा प्रयत्न शहरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. शिवाय त्यांनी यातून आदर्श उभा केला आहे मुलगा आणि मुलगी यांच्यात कोणताही भेद न करता मुलीचेही तितक्याच आनंदाने स्वागत झाले पाहिजे, हा संदेश या उपक्रमातून समाजासमोर आला..विशेष म्हणजे, आपल्या कुटुंबात तब्बल चार पिढ्यांनंतर कन्यारत्नाचे आगमन झाल्याने दहिफळे कुटुंबीयांसाठी हा क्षण अत्यंत भावनिक आणि अविस्मरणीय ठरला. ‘घरात लेक आली म्हणजे लक्ष्मी आली’, या भावनेतून कुटुंबीयांनी या जन्मसोहळ्याचा आनंद सर्वांसोबत वाटून घेतला.या आनंदोत्सवाच्या मिरवणुकीत लिंबाजी दहिफळे यांचे आई-वडील, सासू-सासरे, नातेवाईक, मित्रपरिवार तसेच आप्तेष्ट मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. ढोल-ताशांच्या निनादात आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत निघालेली ही मिरवणूक उपस्थितांसाठीही आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरली..Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण.मुलीच्या जन्माचा आनंद अशा उत्साहाने आणि अभिमानाने साजरा करून दहिफळे कुटुंबाने समाजासमोर एक सकारात्मक आदर्श निर्माण केला आहे. ‘लेक ही ओझे नसून घराचा आनंद आणि समाजाची शक्ती आहे’, हा संदेश या अनोख्या जन्मोत्सवातून अधोरेखित झाला. दहिफळे कुटुंबाच्या या उपक्रमाचे परळीकरांकडून कौतुक होत असून, नवजात कन्यारत्नाला सर्व स्तरांतून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.