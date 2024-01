मराठवाडा

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणानंतर धनगर, मुस्लीम आरक्षणासाठी लढणार; जरांगे म्हणाले, 'त्यांचाही प्रश्न सुटला पाहिजे पण...'

After Maratha reservation, Dhangar, Muslim will fight for reservation : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आज किल्ले रायगडावर येत आहे. ते छत्रपती शिवाजी महराजांचा आशीर्वाद घेणार आहे. याआधी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.